پرويز شهبازي: من به شخصيت هاي فيلم فرصت دوباره اي بخشيدم



به گزارش خبرنگار هنري " مهر " پرويز شهبازي نويسنده و كارگردان فيلم نفس عميق طي سخناني در جلسه نقد و بررسي اين فيلم در دانشگاه امير كبير در پاسخ به فراگيرترين سئوال حاضرين در مورد چگونگي جهت گيري مميزي شوراي نظارت و ارزشيابي با ذكر اين مطلب افزود :" من با توجه به نگاه فيلم در سرنوشت سه شخصيت اصلي داستان دخالت كردم و به اين شخصيت ها زندگي دوباره بخشيدم . شايد اين زندگي تازه فرصتي باشد براي شكل گيري ديدگاهي تازه . ساختار فيلم عملا بر زندگي دايره وار اين آدمها شكل گرفته است. چون از ابتدا قصد داشتيم فضايي براي امكان ايجاد دگرگوني فراهم كنيم بنابراين ابتداي داستان با انتهاي آن بصورت موازي ديده مي شود و در پايان در حالي كه تصور مرگ منصور و دخترك در اثر سقوط در سد كرج براي مخاطب ايجاد مي شود . بلافاصله فرصت زندگي دوباره را به آنها مي دهيم . بطور كلي اين بار فيلمساز تلاش كرد از يك روابط تلخ اجتماعي داستاني اميد بخش ارائه دهد . "

شهبازي در ادامه حضور هريك از شخصيت هاي فرعي را هدفمند خواند و گفت :" به عنوان مثال با نوع پرداخت به برادران دوقلو در فيلم مي خواستم از يك شخصيت به دو شخصيت برسم و تماشاگر با توجه به اين الگو و دقت در رفتار شخصيت هاي اصلي به دوگانگي آنها پي ببرد . ضمن اينكه بخشي از زندگي افراد كم در آمد اجتماعي را كه با ترفند هاي ساده سعي در ادامه حيات دارند به تصوير كشيدم . كافي ست در تصميم گيري راجع به فيلم عجله نكنيم ويك درصد احتمال بدهيم پشت هر انتخاب و تصميم كارگردان فكري وجود دارد . "



وي در ادامه شخصيت ها و داستانهاي فرعي را براي فضاسازي داستان ضروري دانست و گفت :" حتي آن گدايي كه موبايل را از منصور مي خرد اهميت كليدي در داستان دارد . او نيز از جمله افرادي ست كه از طريق دروغگويي امرار معاش ميكند كاري شبيه آنچه ما در سينما انجام مي دهيم . در واقع من هم با آن گدا همكار هستم و به نوعي با يك روش زندگي مي كنيم پس چطور مي توانم آن را حذف كنم ؟"

شهبازي ديگر اتفاقات حاشيه داستان اصلي را زمينه ساز به تصوركشيدن آشفتگي زندگي امروزي دانست و افزود :" رفتار مامور راهنمايي رانندگي ، رفتار مامور نيروي انتظامي و تباني بي دليل افراد مختلف براي مقابله با او ، گدايي كه پول زيادي در جيب دارد و انجام معامله موبايل توسط منصور با او و... همه و همه نشان از نوعي آشفتگي اجتماعي كه به بحران شبيه است دارد. "

در ادامه جلسه امير سماواتي تهيه كننده فيلم در پاسخ به اين سئوال كه آيا دوباره به تهيه چنين فيلم هايي مي پردازد يا نه گفت :" اگر به دنبال سود آوري و كسب در آمد هاي كلان بودم قطعا پول خود را در خريد و فوش اتومبيل سرمايه گذاري مي كردم و سود بيشتري مي بردم ولي رابطه امسال من با سينما رابطه اي قلبي و حسي است . ما تنها به تجارت فكر نمي كنيم."

جلسه نقد و بررسي فيلم نفس عميق به همت كانون فيلم و عكس دانشگاه اميركبير و با حضور پرويز شهبازي نويسنده و كارگردان به همراه امير سماواتي تهيه كننده فيلم برگزار شد .



