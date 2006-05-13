پيروي از شيوه پيامبر انقلاب بزرگي در جامعه ايجاد خواهد كرد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در كرج، حجت الاسلام حاج علي اكبري در همايش تخصصي آموزه هاي اجتماعي پيامبر اعظم و جوانان در دانشگاه تربيت معلم كرج اظهار داشت: طبع جوان به اعتبار حريت و آزداگي او طالب بي تكلفي ، سادگي، صداقت و رفتار صريح و صميمي است و يكي از ويژگي هاي پيامبر اسلام بي تكلفي در رفتار ، آمد و شد ، گفتگو و معاشرت در اوج ادب و متانت است و همين آموزه ها مواجهه با اين شخصيت را براي جوانان جذاب كرده است.

وي افزود: سيره پيامبر اسلام مجموعه اي از شادي و نشاط است و جواني هم عالم شادابي و سرزندگي و شخصيت بهار و با طراوت جوان نيازمند چنين آموزه اي است.

حاج علي اكبر خاطرنشان كرد: بررسي ابعاد وجودي نبي مكرم اسلام نشان مي دهد انسان در تمام دوران زندگي خويش به خصوص جواني مي تواند از الگوي بي بديل اين انسان آسماني بهره بگيرد.

معاون رئيس جمهور اضافه كرد: اگر سبك و سليقه پيامبر در رابطه با جوانان را شناسايي كنيم فهرستي از زيبايي ها را مي يابيم كه اگر همين امروز اين روحيه در كساني كه با جوانان روبرو هستند، مستقر شود و به آن عمل كنند شاهد انقلابي بزرگ در جامعه خودمان خواهيم بود.

وي گفت: در سيره پيامبر اسلام به مشورت با جوانان سفارش شده است و اگر در برنامه ريزي هاي كشور سيره و پيامبر رحمت اعمال شود شاهد تحولات عظيمي در ايران خواهيم بود.

حاج علي اكبري اعتماد به جوانان و سپردن امور و مسئوليت هاي بزرگ به آنان را از شيوه هاي بديع پيامبر اكرم خواند و ادامه داد : اولين مبلغ اسلام كه به مدينه رفت مصعب بن عمير جوان و خوش سيما بود و اولين فرمانداري كه پيامبر منصوب كرد جواني 21 ساله بود. همچنين فرمانده لشكر پيامبر به قدري جوان بود كه برخي پيامبر را سرزنش كردند و ايشان در دفاع از اين فرمانده جوان خطبه ايراد فرمودند كه اين شيوه پيامبر الگوي بسيار مناسبي براي مسئولان كشور است.

وي گفت: البته در جامعه اي كه آدمها ترد، شكننده و ضعيف النفس باشند نمي توان به افراد اعتماد كرد و مسئوليت سپرد.

رئيس سازمان ملي جوانان يادآور شد: تبيين سيره پيامبر اكرم (ص) براي جوانان باعث انقلاب در فضاي زندگي اجتماعي خواهد شد و مسئولان بخصوص در سال پيامبر اعظم نبايد از اين امر غفلت ورزند.

همايش تخصصي جوان و آموزه هاي اجتماعي پيامبر اعظم شب گذشته با حضور رئيس سازمان ملي جوانان كشور در مجتمع دانشگاهي پرديس دانشگاه تربيت معلم برگزار شد.

به گزارش مهر، اين همايش به همت مركز فعاليت هاي قرآني دانشجويان جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم با حضور خيل مشتاقان و علاقه مندان برپا شد.