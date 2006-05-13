مصرف آب در بخش كشاورزي 2 برابر استانداردهاي جهاني است

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر دربيرجند، رسول زرگر در مراسم معارفه مديرعامل شركت آب منطقه اي خراسان جنوبي اظهار داشت:تاكنون در 15 استان كشور شركت آب منطقه اي مستقر شده و تا پايان خرداد ماه سال جاري در ديگر استان‌ها نيز اين گونه شركت ها راه اندازي خواهند شد .

وي تصريح كرد : اين شركت به زودي دراستان هاي اردبيل ، لرستان ، بوشهر و كردستان ايجاد خواهد شد .

وي هدف ازتشكيل اين شركت را در استان ها ، ارتقاء تشكيلاتي ، ارائه تصميمات مقعول و هماهنگي تصميمات ملي با مديريت سياسي استان ها ذكر كرد و افزود : اولويت كاري ما در اين شركت ها استفاده از نيروهاي بومي وايجاد نظام مديريتي مناسب آب است.

زرگر در ادامه با اشاره به ساختار مديريت آب در كشور گفت : در حال حاضر در سطح كشور 6 حوزه آبريز اصلي و 30 حوزه آبريز فرعي وجود دارد كه بايد براي هر حوزه يك شركت دركشور ايجاد شود .

وي درادامه از انتقال آب حوزه دز به استان قم خبرداد و تصريح كرد : دراين زمينه 40 كيلومتر تونل حفر مي شود و هزينه كل اين طرح 5 هزار ميليارد ريال برآورده شده است .

معاون وزير نيرو در امور آب در مورد مصرف بي رويه آب دربخش كشاورزي درسطح كشور گفت : 92 درصد از آب كشور دراين بخش مصرف مي گردد كه 2 برابر استانداردهاي جهاني است.