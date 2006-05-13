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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۰۱

گردهمايي "حقوق بشر در اسلام" برگزار مي شود

گردهمايي "حقوق بشر در اسلام" از سوي سازمان تربيت و علوم و فرهنگ اسلامي(آيسيسكو) به منظور بررسي حقوق بشر در اسلام و قوانين بين المللي از 15 تا 19 مي ( 25 تا 29 ارديبهشت) در كوالالامپور برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلاميك نيوز، سازمان تربيت و علوم و فرهنگ اسلامي( آيسيسكو) در گردهمايي كارشناسان بين المللي كه با عنوان " حقوق بشر در اسلام " در كوالالامپور مالزي از 15 تا 19 مي (25 تا 29 ارديبهشت) برگزار مي شود، شركت مي كند.

اين گردهمايي تعدادي از مسائل مربوط به حقوق بشر را به طور كلي و حقوق بشر در اسلام را به طور خاص بررسي مي كند.

تاريخ حقوق بشر، پيشينه و سوابق قانوني حقوق بشر در اسلام، مرجعيت بين المللي حقوق بشر، حقوق بشر بين دين اسلام و قانون بين المللي،  موضوعات پيش بيني شده براي اين گردهمايي هستند.

کد مطلب 325125

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