گردهمايي "حقوق بشر در اسلام" برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلاميك نيوز، سازمان تربيت و علوم و فرهنگ اسلامي( آيسيسكو) در گردهمايي كارشناسان بين المللي كه با عنوان " حقوق بشر در اسلام " در كوالالامپور مالزي از 15 تا 19 مي (25 تا 29 ارديبهشت) برگزار مي شود، شركت مي كند.

اين گردهمايي تعدادي از مسائل مربوط به حقوق بشر را به طور كلي و حقوق بشر در اسلام را به طور خاص بررسي مي كند.

تاريخ حقوق بشر، پيشينه و سوابق قانوني حقوق بشر در اسلام، مرجعيت بين المللي حقوق بشر، حقوق بشر بين دين اسلام و قانون بين المللي، موضوعات پيش بيني شده براي اين گردهمايي هستند.