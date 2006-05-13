بوش جاسوسي دولت آمريكا از شهروندانش را انكار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فايننشال تايمز، روزنامه يو اس اي تودي روز پنج شنبه گزارش داد كه سازمان امنيت ملي آمريكا با استفاده از اطلاعات شركت هاي اطلاعات از راه دور اين كشور، سوابق تلفني ده ها ميليون آمريكايي را به طور مخفيانه جمع آوري كرده است.

بر پايه اين گزارش، اين برنامه شامل گوش دادن يا ضبط مكالمات تلفني آنها نمي شود،بلكه سازمان جاسوسي از اين اطلاعات براي تجزيه و تحليل الگوهاي تماس در تلاش براي كشف فعاليت تروريستي استفاده كرده است.

يكي از افراد كه خواست نامش فاش نشود،گفت :" اين بزرگترين بانك اطلاعاتي است كه درجهان ايجاد شده است ."

وي افزود:"هدف اين سازمان اين است تا يك بانك اطلاعاتي را براي هر تماسي كه تاكنون گرفته شده، ايجاد كند."

جرج بوش در باره اين گزارش مدعي شد:" ما در حال ايجاد يك تونل از طريق زندگي شخصي ميليونها آمريكايي بيگناه نيستيم. تلاشهاي ما بر ارتباط ها با القاعده و وابستگان آنها متمركز شده است."

وي با رد هر گونه برنامه اطلاعاتي غير قانوني ادعا كرد:"حريم خصوصي مردم آمريكا به شدت مورد حمايت قرار مي گيرد."

بوش خاطر نشان كرد:" به طور كلي هربار كه مسئله اطلاعاتي حساسي فاش مي شود، به توانايي ما براي شكست اين دشمن لطمه وارد مي كند."

پيش از اين افشا شده بود كه دولت بوش تلفن ها و ايميل هاي شهروندان آمريكايي را كنترل مي كرده و در توجيه اين اقدامات غير قانوني گفته است كه اين برنامه در راستاي مبارزه با تروريسم بوده است.

يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.