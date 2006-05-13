ايران در رقابت هاي فوتبال ساحلي قهرماني آسيا شركت مي كند

به گزارش خبرنگار "مهر" دراين رقابت ها تيم هاي امارات (ميزبان)، ايران، چين، بحرين، فيليپين و ژاپن حضور خواهند داشت. تيم برتراين رقابت ها به جمع 16 تيمي خواهد پيوست كه از دوم تا دوازدهم نوامبر در كوپاكاباناي ريو دوژانيرو در رقابت هاي جام جهاني به مصاف يكديگر مي روند.

در حال حاضر حضور برزيل ، اروگوئه و آرژانتين در اين رقابت ها مسجل شده است.