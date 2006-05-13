برگزيدگان سيزدهمين نمايشگاه مطبوعات خبرگزاري ها معرفي شدند

به گزارش مهر، غرفه آرايي، نظم و حضور دست اندركاران، پاسخگويي مسئولان غرفه، ارائه روش خلاق براي جذب بازديدكنندگان، حضور مديران غرفه، ميزان پوشش اخبار نمايشگاه، همكاري با ستاد برگزاري نمايشگاه، استقبال بازديدكنندگان از غرفه، برنامه هاي جانبي و نشست هاي تخصصي و نظرسنجي از بازديدكنندگان از جمله معيارهاي هيئت داوران نمايشگاه براي انتخاب برگزيدگان بود.

در گروه نشريات زنان، نشريه پيام زن، گروه كودك و نوجوان نشريات نهال انقلاب و اخبار كودكانه، گروه نشريات ديني پگاه حوزه، ضميمه و معرفت و گروه نشريات فرهنگي و اجتماعي دختران، شاهد و نشريات موسسه سروش انتخاب شدند.

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان هاي مازندران، بوشهر و سيستان و بلوچستان نيز در بخش نشريات استاني به عنوان استان هاي برتر معرفي شدند.

در بخش نشريات علمي، معماري ، صنعتي و مهندسي نشريات تجهيزات صنعت نفت، صنايع هوايي و معماري داخلي برگزيده شدند و در بخش خبرگزاري ها نيز خبرگزاري ميراث فرهنگي به عنوان خبرگزاري برتر انتخاب شد.

روزنامه هاي همشهري، شرق، خراسان، ايران، كيهان در بخش روزنامه هاي سياسي و روزنامه دنياي اقتصاد در بخش روزنامه هاي اقتصادي انتخاب شدند.

در بخش نشريات روانشناسي و پزشكي نشريه تغذيه و سلامتي، در بخش نشريات خانوادگي نشريه خانواده شاد و در بخش هنري نشريه هنرپو برتر اعلام شدند.

روزنامه ورزشي "گل" در بخش نشريات ورزشي ، نشريه دادگستر در بخش حقوقي و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در بخش موسسات پژوهشگاه ها برگزيده شدند.

نشريه "گوهران" در گروه نشريات ادبي، نشريات وب و عصر ارتباطات در بخش نشريات كامپيوتر و نشريات سنبله و شكار در بخش نشريات طبيعت، محيط زيست و كشاورزي به عنوان برگزيدگان معرفي شدند.

موسسه رشد در بخش آموزشي و كمك آموزشي، فكه در بخش نشريات دفاع مقدس و انجمن روزنامه نگاران جوان و مجمع خبرنگاران و نويسندگان دفاع مقدس در حوزه انجمن ها و تشكل ها و موسسه خيريه كودكان عقب مانده ذهني وحدت به عنوان موسسه خيريه نمونه انتخاب شد.

هيئت داوران همچنين از موسسه بشري و نشريه اقتصاد و توسعه به دليل فعاليت ويژه به مناسبت سال پيامبر اعظم(ص) تقدير ويژه به عمل آورد.

به گزارش مهر، در اين مراسم همچنين از سيد حميد قوام شهيدي مديرعامل موسسه نمايشگاه هاي بين المللي نيز تقدير شد.