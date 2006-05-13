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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۴۲

خطيب جمعه بحرين:

مباني دين اسلام عاري از نقص و كاستي هستند

هيچ نقص و كاستي در مباني دين اسلام و آيات الهي وجود ندارد، بايد آموزه هاي ناب و صادقانه اين دين كامل و همچنين قرآن كريم را به خوبي درك و در تمامي مراحل زندگي پياده كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اخبار الخليج، شيخ جاسم سعيدي خطيب نماز جمعه بحرين ديروز در خطبه نماز جمعه ضمن محكوم كردن كساني كه سعي در تحريف قرآن كريم دارند، اظهار داشت: اين گروه قصد دارند با دخالت صريح در امور اسلام شعله هاي فتنه و كينه را برافروزند و نور خدا را با عملكرد خود خاموش كنند.

وي افزود: بعد از نبي اكرم(ص) هيچ پيامبري نيست، پس بايد دين حق را ياري و توطئه فتنه انگيزان را كه سعي در تحريف سخن ناب خداوند بلند مرتبه دارند را خاموش كرد . اينك زماني است كه شما نه تنها با زبان خود بلكه با قلبهايتان به خداوند بلند مرتبه ايمان بياوريد. 

شيخ جاسم سعيدي تصريح كرد: بايد به خدا تقرب جست و از قرآن كه با انسان سخن مي گويد ياري خواست. امروز كساني كه مي گويند قرآن ناقص است، مي خواهند ما را از تقرب و تعبد دور كنند.

وي گفت: مسلمانان بايد در برابر حملات و تعرضاتي كه به اسلام مي شود، دفاع و قيام كنند و با اتحاد و انسجام و يكپارچگي در برابر فتنه، فتنه انگيزان ايستادگي و مقاومت كنند.

کد مطلب 325149

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