آغاز نشست سران گروه دي هشت در بالي با سخنان رئيسان جمهوري ايران و اندونزي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سوسيلو بامبنگ يودو هونو رئيس جمهوري اندونزي درمراسم افتتاحيه اجلاس دي هشت خواستار همكاري كشورهاي عضو با يكديگربراي توسعه منابع انرژي جايگزين براي فائق شدن بربحران جهاني و تشديد همكاري درزمينه مبارزه با بحرانهاي بين المللي و ارتقاء گفتگوي تمدنها شد.

يودوهونو در اين سخنراني خاطر نشان كرد كه بايد بتوانيم با نگاه كردن به جلو، كسب اطلاعات و پيشرفت عالي در زمينه فرهنگي، نوگرايي را بپذيريم.



رئيس جمهوري اندونزي همچنين تصريح كرد:" كشورهاي دي هشت، خواهان رسيدن به پيشرفت از طريق صلح هستند نه جنگ ،گفتگو نه رويارويي،همكاري نه استثمار، عدالت نه استانداردهاي دوگانه، برابري نه تبعيض ، دموكراسي نه سركوبي هستند."

دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران كه رياست دي هشت را به يودو هونو تحويل داد؛ از كشورهاي عضو دي هشت خواست كه در جهت رفاه جهان اسلام و تمام جامعه بين المللي با يكديگر همكاري كنند .



وي در مراسم افتتاحيه اجلاس سران دي هشت همچنين افزود كه "همه ما اعضاي امت اسلامي و در كل عضو جامعه بشري هستيم بنابراين درمنافع و نگرانيها سهيم هستيم .



رئيس جمهوري ايران تاكيد كرد كه همكاري بيشتر تقويت،عزت و پيشرفت بيشتر را براي امت اسلامي به ارمغان خواهد آورد كه مي تواند در خدمت امنيت و صلح بين المللي و همچنين رفاه تمام جامعه بين المللي استفاده شود .



دكتر احمدي نژاد با بيان اين مطلب كه "مامي توانيم الگوي خوبي از همكاري و درك بر پايه عدالت براي جهان را پيشنهاد كنيم ، تصريح كرد كه دراين راستا جمهوري اسلامي ايران احساس مي كند كه ملزم به بسيج تمام ابزارها و امكانات براي تقويت آتي گروه دي هشت است .



گروه دي هشت شامل كشورهاي بنگلادش، مصر، اندونزي، ايران،مالزي، نيجريه، پاكستان و تركيه است . اين گردهمايي روي همكاري اقتصادي و بازرگاني كشورهاي عضو از جمله در زمينه هاي علوم ، صنايع و سرمايه گذاري متمركز است .



اين هشت كشور حدود 500 ميليون نفر جمعيت دارند .



سران كشورهاي عضو در اين اجلاس به بررسي توسعه منابع انرژي جايگزين و تجديد شونده از جمله انرژي هسته اي ، مبارزه با مشكلاتي مانند ايدز و آنفلونزاي مرغي و مشكلات بدهي كشورهاي درحال توسعه خواهند پرداخت.



گروه دي هشت اولين نشست خود را در سال 1997 ميلادي برگزار كرد و آخرين نشست آن در فوريه سال 2004 ميلادي در تهران برگزار شد.