كمك مالي يك سازمان غير دولتي تركيه به فلسطيني ها

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تركي زمان،" ايهان كوكوك" دبيركل سازمان حقوق بشر،آزادي وكمكهاي بشر دوستانه تركيه IHH، كه يك سازمان غير دولتي است، گفت كه آنها تلاشهايي را براي كمك به مردم فلسطين آغاز كرده اند .

وي با اشاره به اين مسئله كه اين پروژه در ابتدا با مبلغ 1.5 ميليون دلار آغاز شده است، خاطر نشان كرد كه فلسطين در معرض خطر از دست دادن همه فرصتهاي حيات خود قراردارد.



وي افزود:" مردم فلسطين با انزوايي روبرو شده اند كه شايسته آنها نيست و اين به سبب انتخاب سياسي آنها(انتخاب حماس) در انتخابات دموكراتيك آن است."

پس از پيروزي حماس در انتخابات پارلماني فلسطين، آمريكا و اتحاديه اروپا تصميم گرفتند كه ارسال كمكهاي مالي خود به تشكيلات خودگردان فلسطين را به حال تعليق درآورند .

غرب از حماس خواسته است مبارزه عليه اسرائيل را متوقف كنند و موجوديت اين رژيم را به رسميت بشناسد .

روسيه كه موضع نرمتري نسبت به غرب در قبال تشكيلات خودگردان فلسطين دارد، اخيرا يك كمك 10 ميليون دلاري به دفتر ابومازن رئيس تشكيلات خود گردان فلسطين براي استفاده انساندوستانه اهداء كرد.