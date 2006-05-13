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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۵۸

وزير كشور در مراسم صبحگاه عمومي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ :

اخلاق حسنه با مردم كليد موفقيت نيروي انتظامي است

اخلاق حسنه با مردم كليد موفقيت نيروي انتظامي است

پليس به عنوان مظهر اقتدار اجتماعي بايد دست تواناي جامعه در اجراي قانون بوده و مقتدرانه با تجاوزكنندگان به امنيت رواني و سلامت اجتماعي و اخلاقي جامعه برخورد كند اما نكته مهم اين است كه كليد موفقيت هاي ناجا در انجام ماموريت هايش داشتن اخلاق حسنه با مردم است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، وزير كشور امروز در مراسم صبحگاه عمومي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ ، گفت: نيروي انتظامي بويژه تهران بزرگ سال گذشته موفقيت هاي زيادي را كسب نموده كه علت آن داشتن اخلاق، منش و خلق و خوي حسنه بوده است.

حجت ‌‏الاسلام مصطفي پورمحمدي  اضافه كرد: طي سالهاي گذشته نيروي انتظامي هر چقدر كه از فرهنگ اخلاقي و برخورد انساني غني شد بر موفقيت هاي خود نيز افزود و براي داشتن اخلاق خوب بايد به نكاتي از جمله برخورداري از يك عقبه و بستر مناسب ،ايمان به ماموريت ، نظم در كار ، اجراي دقيق قانون به عنوان شاخص رفتار اجتماعي ، اقتدار و.. توجه كرد.

وي اضافه كرد: قانون براي اجرا، نيازمند دست توانايي است كه نيروي انتظامي مي تواند اين تضمين را فراهم سازد.

وزير كشور سال 84 را براي نيروي انتظامي سال سختي عنوان و كارنامه ناجا به ويژه  تهران بزرگ را درخشان عنوان و تصريح كرد: البته همچنان با مشكلات و ناهنجاري‌‏هايي مواجه هستيم و متجاوزان به حقوق شهروندي در تلاش براي سلب آسايش شهروندان هستند.

پورمحمدي افزود: وظيفه نيروي انتظامي برخورد مقتدرانه با عوامل ايجاد نا امني و اجراي دقيق قانون است و اميدواريم امسال موفقيت‌‏هاي بيشتري در ماموريت‌‏هاي ناجا حاصل شود و اميدواريم در انجام ماموريتها اين نيرو با رخوت مواجه نشود.

وي در ادامه با مثبت ارزيابي كردن طرح ارتقاي امنيت و سلامت اجتماعي كه اجراي آن از سال گذشته آغاز شد ، اظهار داشت: مردم از اجراي اين طرح استقبال كردند  و امسال نيز با قوت و با رويكرد ارشادي و راهنمايي ادامه خواهد يافت تا امنيت رواني و اجتماعي شهروندان تامين شود. 

وزير كشور اضافه كرد: همكاري ها بين دستگاه هاي مختلف اعم از اطلاعاتي ، امنيتي ، انتظامي ، نظامي و سياسي در سطح تهران براي ايجاد امنيت  بسيار خوب و چشمگير است و موفقيتي كه در سال گذشته براي ايجاد فضايي بهتر در تهران داشتيم مرهون همكاري گسترده تمام نيروها به ويژه ناجا است.

پورمحمدي در پايان ، تقويت واحدها ، افزايش نظارت ، آموزش ، تخصيص امكانات و تجهيزات بيشتر و ايجاد هماهنگي و كنترل مرزها را ، از ديگر اقدامات در راستاي تامين امنيت مردم در سال جاري است.



کد مطلب 325166

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