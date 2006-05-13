اخلاق حسنه با مردم كليد موفقيت نيروي انتظامي است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، وزير كشور امروز در مراسم صبحگاه عمومي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ ، گفت: نيروي انتظامي بويژه تهران بزرگ سال گذشته موفقيت هاي زيادي را كسب نموده كه علت آن داشتن اخلاق، منش و خلق و خوي حسنه بوده است.

حجت ‌‏الاسلام مصطفي پورمحمدي اضافه كرد: طي سالهاي گذشته نيروي انتظامي هر چقدر كه از فرهنگ اخلاقي و برخورد انساني غني شد بر موفقيت هاي خود نيز افزود و براي داشتن اخلاق خوب بايد به نكاتي از جمله برخورداري از يك عقبه و بستر مناسب ،ايمان به ماموريت ، نظم در كار ، اجراي دقيق قانون به عنوان شاخص رفتار اجتماعي ، اقتدار و.. توجه كرد.

وي اضافه كرد: قانون براي اجرا، نيازمند دست توانايي است كه نيروي انتظامي مي تواند اين تضمين را فراهم سازد.

وزير كشور سال 84 را براي نيروي انتظامي سال سختي عنوان و كارنامه ناجا به ويژه تهران بزرگ را درخشان عنوان و تصريح كرد: البته همچنان با مشكلات و ناهنجاري‌‏هايي مواجه هستيم و متجاوزان به حقوق شهروندي در تلاش براي سلب آسايش شهروندان هستند.

پورمحمدي افزود: وظيفه نيروي انتظامي برخورد مقتدرانه با عوامل ايجاد نا امني و اجراي دقيق قانون است و اميدواريم امسال موفقيت‌‏هاي بيشتري در ماموريت‌‏هاي ناجا حاصل شود و اميدواريم در انجام ماموريتها اين نيرو با رخوت مواجه نشود.



وي در ادامه با مثبت ارزيابي كردن طرح ارتقاي امنيت و سلامت اجتماعي كه اجراي آن از سال گذشته آغاز شد ، اظهار داشت: مردم از اجراي اين طرح استقبال كردند و امسال نيز با قوت و با رويكرد ارشادي و راهنمايي ادامه خواهد يافت تا امنيت رواني و اجتماعي شهروندان تامين شود.

وزير كشور اضافه كرد: همكاري ها بين دستگاه هاي مختلف اعم از اطلاعاتي ، امنيتي ، انتظامي ، نظامي و سياسي در سطح تهران براي ايجاد امنيت بسيار خوب و چشمگير است و موفقيتي كه در سال گذشته براي ايجاد فضايي بهتر در تهران داشتيم مرهون همكاري گسترده تمام نيروها به ويژه ناجا است.

پورمحمدي در پايان ، تقويت واحدها ، افزايش نظارت ، آموزش ، تخصيص امكانات و تجهيزات بيشتر و ايجاد هماهنگي و كنترل مرزها را ، از ديگر اقدامات در راستاي تامين امنيت مردم در سال جاري است.







