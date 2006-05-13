انگيزه زيادي براي كسب عنوان قهرماني دارم

به گزارش خبرگزاري " مهر" مصطفي عبداللهي عضو تيم ملي موي تاي كشورمان دروزن منهاي 75 كيلوگرم كه 3 مدال ( 2 طلا و يك برنز) ازمسابقات مختلف بين المللي دركارنامه خود دارد، با بيان مطلب فوق گفت: انگيزه زيادي براي تصاحب مقام قهرماني دارم وبه همين منظور با تمام قدرت دراردوي آماده سازي تمرين مي كنم تا با آمادگي كامل در اين رقابتها شركت نمايم.

وي افزود: سال گذشته پس از آنكه دومسابقه انتخابي كشوري را پشت سرگذاشتم به مسابقات بين المللي " پرنس كاپ " تايلند جهت شركت در رقابتهاي " ايندورگم" به اين كشور اعزام شدم كه با برتري برابرحريف تايلندي خود، جوازحضور در ايندورگيم را بدست آوردم و دراين رقابتها كه درهمين كشور برگزارشد، دربخش تيمي سوم شدم. اگرچه اين عنوان به دليل محدوديت اعزام نفرات شركت كننده درجاي خود ارزشمند است، اما برايم اصلا رضايت بخش نبود وبه همين منظورمصمم هستم درمسابقات جهاني 8 خرداد ماه جاري با غلبه برحريفانم، پرچم پرافتخاركشورمان را درشهر بانكوك تايلند به اهتزاز دربياورم.

عبدالهي درادامه با اظهار رضايتمندي ازامكانات تمريني اردوي آماده سازي تيم ملي كشورمان تصريح كرد: طي چند سالي كه عضو تيم ملي موي تاي جمهوري اسلامي ايران هستم، هيچگاه امكانات مناسبي حتي يك سالن تمريني در اختيارما قرارنگرفته بود وهميشه سالنهاي محقر وفاقد هرگونه لوازم ابتدايي، اردو برگزاركرديم. البته آنهم با هزينه شخصي خود! اما اكنون با حمايت مسئولان فدراسيون ورزشهاي رزمي از امكانات كافي برخورداريم و ازسوي ديگر اين امرنقش بسزايي درتقويت روحيه بازيكنان وبالارفتن سطح تمرينات داشته است.

ملي پوش شايسته كشورمان با اشاره به اين مطلب كه چهاركشور درآسيا دراين ورزش از سايركشورها دراين قاره قويترهستند، گفت: كشورهاي تايلند، قزاقستان، ايران و ازبكستان بعنوان كشورهاي برتر در ورزش رزمي مي تاي درآسيا محسوب مي شوند كه هميشه براي تصاحب جايگاه بهتر با يكديگر دررقابت مي باشند. البته تايلندي ها در اوزان بالاي 71 كيلوگرم حرف چنداني براي گفتن ندارند و بيشتردر وزنهاي پايين تر قوي هستند وعنوان كسب مي كنند.

موي همچنين خاطرنشان كرد: درسطح مسابقات جهاني نيز كشورهاي روسيه، استراليا، قزاقستان، اكراين، هلند وازبكستان فايترهاي تكنيكي خوبي را به ميدان مي فرستند، اما اين بدان معنا نيست كه نتوان آنها را شكست داد.

عبدالهي درپايان ضمن تشكر وقدرداني از زحمات پدرومادر، مربي خود ومسئولان فدراسيون ورزش هاي رزمي از مردم خوب كشورمان خواست كه با دعاي خيرخودشان فرزندان ايران اسلامي را دراين پيكارهمراهي نمايند.