رئيس هيات پارلماني ايران در اجلاس بين المجالس با معاون رئيس جمهور كنيا ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين ديداركه پنجشنبه برگزارشد، مهندس يحيوي رئيس هيات اعزامي ايران به كنيا، با تقدير از مجلس، دولت و مردم كشور جمهوري كنيا بخاطر برگزاري موفق اجلاس بين المجالس، به ذكر فرصت ها و ظرفيت هاي فراوان كشورمان براي توسعه مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كنيا پرداخت و گفت: در ديدار با مقامات كنيا، اراده سياسي خوبي را براي گسترش همكاري ها و مناسبات در زمينه هاي اقتصادي، تجاري، كشاورزي و فرهنگي يافتيم.

وي در اين ديداركه آقايان كاوياني، اسماعيل زاده و محمد ياري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و سفير كشورمان در كنيا نيز حضور داشتند، ابراز اميدواري كرد : با افزايش رفت و آمدهاي مقامات دو كشور امكان بسط اين همكاري ها و سرمايه گذاري طرف ايراني در كنيا فراهم گردد.

دبير كل گروه بين المجالس كشورمان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به توانايي هاي موجود در كشورهاي در حال توسعه براي همكاريها و مشاركت علمي يا تكنولوژيك، صنعتي و اقتصادي، آمادگي كشورمان براي افزايش سطح مناسبات در زمينه هاي مختلف را اعلام كرد.

نماينده بروجرد و عضو كميسيون انرزي مجلس افزود: جمهوري اسلامي ايران بعنوان يك كشور بزرگ توليد كننده نفت و محصولات انرژي قابليت هاي مناسبي براي ساخت پالايشگاه در كنيا دارد.

يحيوي همچنين از كشاورزي و توسعه راهها نيز به عنوان ديگر زمينه اي همكاريهاي مشترك بين دو كشور نام برد.

در اين ديدار همچنين مودي آووري معاون رئيس جمهور كنيا كه وزير كشور و نماينده پارلمان اين كشور نيز مي باشد، با ابراز خرسندي از ديدار با هيئت ايراني، كشورمان را داراي تمدني بسيار قديمي و ارزشمند دانست و گفت: روابط دوستانه كنيا و ايران از قديم الايام وجود داشته و تلاش مقامات دو كشور افزايش خواهد يافت.

وي با اشاره به مشكلات كشورش در زمينه هاي صنعت، كشاورزي و انرژي خواستار سرمايه گذاري جمهوري اسلامي كنيا واستفاده از تجارب متخصصان ايراني در امور توسعه شد.

وي از اعزام هيئتي بلند پايه به كشورمان در آينده خبرداد.