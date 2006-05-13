چندين پروژه رفاهي در دانشگاه آزاد تربت حيدريه افتتاح شده است / ساعات ورود و خروج كليه دانشجويان خوابگاهي در تمام ساعات شبانه روز ثبت مي شود

"غلامرضا عارف نژاد" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: برگزاري اردوهاي ييلاقي براي دانشجويان خوابگاهي، برگزاري زيارت هاي عاشورا - كميل و توسل در ايام هفته، برگزاري مراسم در روزهاي خاص سال و مراسم ويژه تجليل از مقام شهداي گمنام دانشگاه آزاد تربت حيدريه از برنامه هاي دانشگاه آزاد تربت حيدريه براي دانشجويان خوابگاهي اين دانشگاه است.

وي اظهار داشت: برگزاري دوره هاي مختلف قرآن، برگزاري ضيافت هاي افطاري و سحري، برگزاري كلاس هاي علمي و آموزشي قرآن كريم، قرائت زيارت ال ياسين هر هفته شنبه شب ها در خوابگاه ها و برپايي محفل انس با قرآن در دانشگاه آزاد از ديگر برنامه هاي در نظر گرفته شده براي دانشجويان خوابگاهي دانشگاه آزاد تربت حيدريه است.

دكتر عارف نژاد اضافه كرد: خريداري و نصب موكت براي تمامي اتاق ها و سالن هاي مطالعه و اتاق تلويزيون و نمازخانه خوابگاه، خريداري 60 دستگاه يخچال فريزر جهت استفاده در آشپزخانه هاي خوابگاه، ساخت و تحويل 500 تخت خواب فلزي دو طبقه براي استفاده در اتاق هاي دانشجويان خوابگاهي، واگذاري قستمت تلفنخانه خوابگاه به بخش خصوصي و نصب چند دستگاه تلفن كارتي راه دور و واگذاري 200 خط تلفن مستقيم براي هر اتاق از جمله اقدامات انجام شده براي خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه آزاد تربت حيدريه بوده است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه در ادامه گفتگو با مهر افزود: واگذاري بوفه دانشجويي خوابگاه دختران به بخش خصوصي كه باعث تنوع و بازدهي بيشتر و رضايت دانشجويان خوابگاهي شده، تجهيز و نصب سيستم كنترل ورود و خروج خوابگاه با كارت هاي اتوماسيون براي ثبت ساعات ورود و خروج كليه دانشجويان در تمام ساعات شبانه روز و ارائه گزارش دقيق، ايجاد انتظامات خواهران در ابتداي درب ورودي خوابگاه به صورت شيفتي، اضافه كردن نيروي كمك سرپرست در شيفت شب و ارائه سرويس آماده براي دانشجويان در هنگام حوادث و بيماري ها بصورت راننده آماده و يك نفر كمك سرپرست به همراه دانشجو در شبانه روز از ديگر اقدامات و تسهيلاتي است كه براي دانشجويان خوابگاهي دانشگا آزاد تربت حيدريه در نظر گرفته شده است.

وي به افتتاح پروژه هاي خوابگاهي دانشگاه تربت حيدريه اشاره كرد و اظهار داشت: اجراي پروژه هاي گاز رساني مجموعه خوابگاه دانشجويان دختر، توسعه و تجهيز موتورخانه هاي اداري و خوابگاه دانشجويي، تجهيز امكانات رفاهي خوابگاه و بهره برداري از نانوائي براي استفاده دانشجويان خوابگاهي، بهره برداري از پارك دانشجويي با مساحت سه هزار و 500 متر مربع و ساخت مجمتع ورزشي امام علي (ع) به وسعت چهار هزار متر براي استفاده دانشجويان از جمله پروژه هاي خوابگاهي دانشگاه تربت حيدريه بوده است.