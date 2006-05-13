مجمع عمومي زيست شناسان تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد در اين قطعنامه شركت كنندگان حاضر در همايش خواستار حمايت دولت از انجمن علمي زيست شناسي و كمك به اهداف و محققين اين علم شدند.

بر اساس اين قطعنامه سخنرانان و حاضرين در اين كنگره از مجامع فرهنگي خواستار مشاركت و حمايت فعال از انجمن هاي علمي زيست شناسي شدند.



همچنين در اين قطعنامه شركت كنندگان خواستار ارائه تسهيلات لازم توسط دستگاه اجرايي به خصوص وزارت علوم وسازمان حفاظت محيط زيست براي تامين نيازهاي تخصصي زيست شناسان از نظر وسايل كارگاهي، مواد و منابع مورد نياز شدند.