پيشنهاد اروپا بايد حق ايران براي غني سازي را به رسميت بشناسد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منوچهر متكي كه همراه با محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران در اجلاس سران گروه دي هشت در بالي اندونزي حضوردارد، در جمع خبرنگاران اظهارداشت كه "هر مشوقي كه شامل حق ايران در دستيابي به فناوري هسته اي و راههاي تضمين آن نباشد، هيچ جاذبه اي براي مردم و دولت ايران نخواهد داشت .

وي همچنين به اروپاييها هشدار داد كه "همان اشتباه آگوست سال گذشته را مرتكب نشوند ".



در آگوست سال گذشته كشورهاي فرانسه، انگليس و آلمان فهرستي از مشوقها را ارائه دادند و از ايران خواستند كه غني سازي اورانيوم را متوقف كند .



آمريكا و متحدانش كه نتوانستند حمايت كشورها از جمله روسيه و چين را در تصويب قطعنامه اي ضد ايراني در شوراي امنيت

سازمان ملل به دست آورند پس از نشست وزراي امور خارجه گروه 5+1 در نيويورك به كشورهاي فرانسه ، انگليس و آلمان دو هفته فرصت داد كه پيشنهاد مجموعه اي از مشوقها به ايران را مورد بررسي قراردهند.



نمايندگان گروه 5+1 از هفته آينده در لندن براي بررسي مشوقهاي احتمالي گردهم خواهند آمد .