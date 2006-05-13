به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين هنرمند در اين نمايشگاه انفرادي به ارائه آثار طبيعت بيجان خود مي پردازد. خرمي نژاد كارشناس ارشد پژوهش هنر و مدرس دانشگاه است كه تاكنون در گالري طبس، موزه هنرهاي معاصر تهران، گالري والي، فرهنگسراي نياوران، گالري دريابيگي، گالري مژده، فرهنگسراي اميركبير و گالري سعدآباد به ارائه اثر پرداخته است.

خرمي نژاد همچنين در سه نمايشگاه انفرادي در گالري هاي والي و سيحون آثار خود را به معرض نمايش مخاطبان گذاشته است.

نمايشگاه آثار طبيعت بيجان آيتاي خرمي نژاد روز شنبه سي ارديبهشت در گالري سيحون افتتاح مي شود و به مدت پنج روز در اين مكان ادامه مي يابد. علاقمندان مي توانند براي بازديد به خيابان وزراء، كوي چهارم، گالري سيحون مراجعه كنند. ساعت بازديد براي مخاطبان ده صبح تا پنج بعد از ظهر است.