به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، مسئول بسيج كاركنان دانشگاه تهران در جلسه اي با حضور آيت الله "عباسعلي عميد زنجاني" رئيس دانشگاه تهران و جمعي از مسئولين اين دانشگاه معرفي شد.

در اين جلسه "فتاح" به عنوان مسئول بسيج كاركنان دانشگاه تهران معرفي شد.