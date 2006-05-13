به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، مسئول بسيج كاركنان دانشگاه تهران در جلسه اي با حضور آيت الله "عباسعلي عميد زنجاني" رئيس دانشگاه تهران و جمعي از مسئولين اين دانشگاه معرفي شد.
در اين جلسه "فتاح" به عنوان مسئول بسيج كاركنان دانشگاه تهران معرفي شد.
مسئول بسيج كاركنان دانشگاه تهران با حضور آيت الله عميد زنجاني - رئيس اين دانشگاه معرفي شد.
به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، مسئول بسيج كاركنان دانشگاه تهران در جلسه اي با حضور آيت الله "عباسعلي عميد زنجاني" رئيس دانشگاه تهران و جمعي از مسئولين اين دانشگاه معرفي شد.
در اين جلسه "فتاح" به عنوان مسئول بسيج كاركنان دانشگاه تهران معرفي شد.
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