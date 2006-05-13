  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۳۳

مسئول بسيج كاركنان دانشگاه تهران معرفي شد

مسئول بسيج كاركنان دانشگاه تهران با حضور آيت الله عميد زنجاني - رئيس اين دانشگاه معرفي شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، مسئول بسيج كاركنان دانشگاه تهران در جلسه اي با حضور آيت الله "عباسعلي عميد زنجاني" رئيس دانشگاه تهران و جمعي از مسئولين اين دانشگاه معرفي شد.

در اين جلسه "فتاح" به عنوان مسئول بسيج كاركنان دانشگاه تهران معرفي شد.

کد مطلب 325217

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها