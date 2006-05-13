كره جنوبي به دور دوم رقابت هاي جام جهاني صعود مي كند

به گزارش خبرنگار "مهر" سونگ در گفت و گو با سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا اظهار داشت: تيم ما ظرفيت صعود به دور دوم رقابت هاي جام جهاني را دارد. من بيشترين تلاش را انجام خواهم داد تا بين بازيكنان باتجربه و جوان هماهنگي برقرار كنم.



وي افزود: تيم ما در شرايطي عالي قرار دارد كه اين موضوع در راه صعود به دور بعد رقابت ها ، موضوعي كليدي خواهد بود.البته نبايد از سازماندهي تيم در رقابت هاي جام جهاني غافل شويم كه امري بس حياتي است.

وي در پايان تصريح كرد: چنانچه تيم ما دراين رقابلت ها با تركيب مناسبي به ميدان برود حتي ازبازيكنان بزرگ جهان نظير تيه ري آنري هم وحشتي نخواهيم داشت.