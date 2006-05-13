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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۱۸

پارك جي سونگ در گفت و گو با سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا:

كره جنوبي به دور دوم رقابت هاي جام جهاني صعود مي كند

كره جنوبي به دور دوم رقابت هاي جام جهاني صعود مي كند

پارك جي سونگ بازيكن تيم ملي كره جنوبي و باشگاه منچستريونايتد اطمينان دارد كه تيم ملي كشورش به دور بعد رقابت هاي جام جهاني صعود مي كند.

به گزارش خبرنگار "مهر" سونگ در گفت و گو با سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا اظهار داشت: تيم ما ظرفيت صعود به دور دوم رقابت هاي جام جهاني را دارد. من بيشترين تلاش را انجام خواهم داد تا بين بازيكنان باتجربه و جوان هماهنگي برقرار كنم.

وي افزود: تيم ما در شرايطي عالي قرار دارد كه اين موضوع در راه صعود  به دور بعد رقابت ها ، موضوعي كليدي خواهد بود.البته نبايد از سازماندهي تيم در رقابت هاي جام جهاني غافل شويم كه امري بس حياتي است.  

وي در پايان تصريح كرد: چنانچه تيم ما دراين رقابلت ها با تركيب مناسبي به ميدان برود حتي ازبازيكنان بزرگ جهان نظير تيه ري آنري هم وحشتي نخواهيم داشت.

کد مطلب 325221

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