گروه "كر " نوري در سالن رودكي كنسرت مي دهد

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، كنسرت گروه كر نوري طي روزهاي 27 تا 30ارديبهشت ماه در تالار رودكي برگزار مي شود .در اين برنامه قطعات "مس تاجگذاري و مس گنجشك ها"و قطعات محلي به رهبري عليرضا شفقي نژاد و پيانو آلوين آوانسيان اجرا خواهد شد .
همچنين كنسرت بزرگ موسيقي كودكان توسط اركستر هنر موسيقي زمان به سرپرستي شهره جلالي قاجار و به رهبري سهراب كاشف در روزهاي 28 و 29 ارديبهشت در تالار وحدت اجرا مي شود .در اين كنسرت ، كودكان 6 تا 13 سال آثاري از موزارت، چايكوفسكي ، شوبرت، باخ ، بتهوون و خاچاطوريان را اجرا مي كنند.
اين كنسرت ها در ساعت 20 آغاز مي شود .
نظر شما