  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۰۶

گروه "كر " نوري در سالن رودكي كنسرت مي دهد

گروه كر نوري به رهبري عليرضا شفقي نژاد و گروه بزرگ كودكان به رهبري سهراب كاشف اواخر ارديبهشت ماه در تالار وحدت به اجراي كنسرت مي پردازند .

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، كنسرت گروه كر نوري طي روزهاي 27 تا 30ارديبهشت ماه در تالار رودكي برگزار مي شود .در اين برنامه قطعات "مس تاجگذاري و مس گنجشك ها"و قطعات محلي به رهبري عليرضا شفقي نژاد و پيانو آلوين آوانسيان اجرا خواهد شد .

همچنين كنسرت بزرگ موسيقي كودكان توسط اركستر هنر موسيقي زمان به سرپرستي شهره جلالي قاجار و به رهبري سهراب كاشف در روزهاي 28 و 29 ارديبهشت در تالار وحدت اجرا مي شود .در اين كنسرت ، كودكان 6 تا 13 سال آثاري از موزارت، چايكوفسكي ، شوبرت، باخ ، بتهوون و خاچاطوريان را اجرا مي كنند.

 اين كنسرت ها در ساعت 20 آغاز مي شود .

کد مطلب 325239

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها