اردوي سوئيس بدون نفرات اصلي تيم ملي به صلاح نبود / مسئولان پرسپوليس حق دارند به فدراسيون انتقادكنند

محمد مايلي كهن با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: تيم ملي اين روزها در آستانه جام جهاني درموقعيت حساسي قرار دارد و قصد ندارم درشرايط كنوني به انتقاد ازتيم ملي بپردازم، ولي واقعا برپايي اردوي سوئيس درشرايطي كه نيمي ازبازيكنان اصلي دراختيارمربيان تيم ملي قرارندارند، نمي تواند اردوي مفيدي باشد.

مايلي كهن افزود: اين اردو درحالي در اروپا برگزارمي شود كه شرايط برگزاري چنين اردويي درداخل كشور فراهم بود ولزومي نداشت تا اين اردو درخارج از كشور برگزارشود. ضمن اينكه با برپايي اردوي داخلي امكان برگزاري مسابقه فينال جام حذفي درموعد مقرر را نيز فراهم مي كرد.

وي تصريح كرد: تنها توجيه منطقي براي برپايي اردوي سوئيس مي تواند دوري تيم ملي ازحاشيه ها باشد، هرچند غيبت لژيونرها باعث خواهد شد تمامي اهداف تيمي مورد نظر ازاين اردو حاصل نشود.

مايلي كهن درخصوص اعتراض مسئولان باشگاه پرسپوليس نسبت به برگزاري ديدار جام حذفي وحضور ملي پوشان اين تيم در اردوي سوئيس اظهارداشت: مسئولان پرسپوليس حق دارند نسبت به برگزاري اين مسابقه به فدراسيون معترض باشند. آماده نگه داشتن تيمي كه بايد دوهفته بعد درفينال جام حذفي شركت كند، ساده نيست و دراختيارنبودن بازيكنان كليدي نظيرمعدنچي و كاظميان در آماده سازي اين تيم مطمئنا تاثيرگذارخواهد بود.

وي درپايان درخصوص كناره گيري اش ازهيات مديره باشگاه پرسپوليس تاكيد كرد: تنها علت جدايي ام ازهيات مديره پرسپوليس اين بود كه احساس كردم نمي توانم دراين مسئوليت موثرباشم وترجيح دادم فرد ديگري اين مسئوليت را عهده دارشود كه كارايي بيشتري داشته باشد.

مايلي كهن درپايان پيرامون زمزمه هاي حضورش درفدراسيون فوتبال گفت: چنين چيزي صحت ندارد و دراين زمينه تاكنون هيچگونه صحبتي با من انجام نشده است.