كتاب هاي موجود براي شناخت سيره حضرت رسول(ص) ناكافي اند

به گزارش مهر، حاج علي اكبري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ملي جوانان ضمن بيان اين مطلب افزود: با وجود كتاب ها و مقالاتي كه درباره شناخت حضرت رسول اكرم(ص) انتشار يافته است، همچنان در حوزه شناخت سيره رسول اكرم(ص) با ضعف هاي جدي روبرو هستيم.

وي افزود: با نامگذاري سال 85 توسط مقام معظم رهبري با نام پيامبر اعظم(ص) ما نياز بيشتري در رابطه با ويژگي هاي برجسته وجودي پيامبر در خودمان احساس مي كنيم و اهل قلم بايد با نگرشي عميق بر اين موضوع سعي در برطرف نمودن اين ضعف داشته باشند.

حجت الاسلام حاج علي اكبري اظهار داشت: كتاب هاي حال حاضر كه به نمايش گذاشته شده ، نمي توانند اطلاعات جامعي را در رابطه با پيامبر اعظم(ص) به دست دهند.

وي تاكيد كرد: نبايد تصور كنيم كه با ايجاد يك نمايشگاه ده روزه مساله فرهنگي شدن كتاب و كتابخواني در جامعه ما از بين مي رود. وظيفه اهل فن است كه به بررسي اين موضوع و راهكارهاي مناسب براي از بين بردن دوري و فاصله ايجاد شده بين جوانان و فرهنگ كتاب بپردازند.