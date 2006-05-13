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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۲۷

تام هنكس از منتقدان "رمز داوينچي" انتقاد كرد

تام هنكس از منتقدان "رمز داوينچي" انتقاد كرد

تام هنكس، هنرپيشه اسكاري سينما، اعلام كرد كساني كه از هم اكنون به انتقاد از فيلم "رمز داوينچي" مي‌پردازند اشتباه بزرگي مرتكب مي‌شوند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين هنرپيشه اعتقاد دارد كه نبايد به فيلم "رمز داوينچي" ساخته ران هاوارد نگاه جدي داشت. از همين رو انتقاد از اين فيلم در شرايطي كه هنوز اكران نشده، يك اشتباه بزرگ است. هنرپيشه مطرح فيلم "فارست گامپ" كه به وضوح از رويكرد كاتوليك ها انتقاد مي كرد عنوان كرد كه نسخه سينمايي كتاب دن براون يك اثر سرگرم كننده است كه توسط ران هاوارد ساخته شده و نبايد نسبت به اين فيلم موضعگيري كرد.

هنكس در اين باره گفت: "ما هميشه مي دانستيم گروهي هستند كه تمايل ندارند اين فيلم ساخته شود، اما داستاني كه ما در فيلم "رمز داوينچي" روايت كرديم بسيار سرگرم كننده است. اگر قرار باشد گروههاي مذهبي نسبت به فيلم هايي كه با بودجه سنگين ساخته مي شود موضعگيري كنند، بايد بگويم اشتباه بزرگي مرتكب مي شوند."

اين هنرپيشه در ادامه صحبتهايش افزود: "فيلم "رمز داوينچي" داستاني خوب و صحنه هاي سرگرم كننده بسيار دارد. تمامي فيلم بر اساس ديالوگ هايي شكل مي گيرد كه به هيچ وجه آزاردهنده نيستند."

کد مطلب 325246

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