تيم وزنه برداري جانبازان و معلولان به كشور بازگشت

تيم ملي وزنه برداري جانبازان و معلولان كشورمان، اعزامي به مسابقات جهاني بوسان كره جنوبي، با كسب 15 مدال و عنوان قهرماني جهان صبح امروز به كشور بازگشت.

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين مسابقات كه از 10 روز پيش دركره جنوبي و با حضور 52 كشورآغاز شده بود ملي پوشان كشورمان با كسب چهار مدال طلا، يك نقره و دو برنز در رده سني جوانان و چهار مدال طلا، يك نقره و دو برنز در رده بزرگسالان، مقتدرانه عنوان قهرماني اين دوره از مسابقات را از آن خود كردند.



درمراسم بازگشت قهرمانان سرفراز وزنه برداري جانباز و معلول عبدالرضا ساور، معاون فرهنگي حقوقي و امور استان هاي سازمان تربيت بدني به نمايندگي از مهندس علي آبادي در فرودگاه امام خميني (ره) حاضر شد و ضمن ابلاغ پيام رييس سازمان، با اهداي دسته گل از تلاش و كوشش آنها در راه كسب افتخار تجليل و قدرداني كرد.