اگر مقاومت كنيم اوضاع به نفع ما تغيير مي كند / غني سازي در داخل خاك ايران و توسط ايراني اصلي غيرقابل خدشه است

رجايي خراساني نماينده سابق كشورمان در سازمان ملل متحد در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص امكان ارائه طرح غني سازي اورانيوم در داخل خاك ايران ولي توسط اروپايي ها گفت: چنين چيزي اصلا قابل قبول نيست.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: غني سازي در داخل خاك ايران و توسط ايراني براي ايران، يك اصل غيرقابل خدشه است و اروپايي ها براي مطمئن شدن از نيات صلح جويانه برنامه هسته اي ايران، مي توانند ناظراني به ايران بفرستند تا اعتماد كنند.

دكتر رجايي خراساني تصريح كرد: شوراي امنيت در حال حاضر در قبال ايران در بن بست به سر مي برد و هيچ امتيازي نمي تواند از ايران بگيرد.

وي در خاتمه گفت: اگر ايران همچنان بر موضع خود باقي بماند، وضعيت ما در پرونده هسته اي روز به روز بهتر مي شود.