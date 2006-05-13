سفر دوره اي هيئتي آمريكايي به كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت، وزارت امورخارجه آمريكا اعلام كرد:جان هللين معاون وزير امورخارجه آمريكا در امور سياسي و نظامي امروز براي ديدار از كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس به منطقه سفرمي كند.

اين سفر 5 روز به طول مي انجامد.

در بيانيه وزارت امورخارجه آمريكا آمده است كه هللين با مقامات و مسئولان اين كشورها در مورد مسائل مهمي از جمله تحولات منطقه و همكاري هاي نظامي با اين كشورها مذاكره خواهد كرد.

دراين بيانيه كه هيچ اشاره اي به كشورهايي كه قرار است اين مقام وزارت امورخارجه آمريكا به آنها سفر كند، نيامد،همچنين تاكيد شد، مسئولاني از شوراي امنيت ملي آمريكا و وزارت دفاع و همچنين فرماندهي مركزي آمريكا،هللين را در اين سفر دوره اي همراهي مي كنند.

درعين حال روزنامه الوطن عربستان نيز در خبري كه بي ارتباط با اين خبر نيست، نوشت: كميته مشترك عربستاني- آمريكايي براي گفتگوهاي استراتژيكي پنجشنبه آينده نشست دوم خود را در واشنگتن پايتخت آمريكا به رياست سعود الفيصل وزير امورخارجه عربستان و كاندوليزا رايس همتاي آمريكايي وي برگزار مي كنند.

هدف از اين نشست تقويت همكاري دو كشور در زمينه مبارزه با تروريسم و همچنين تقويت همكاري نظامي و امنيتي و همكاري در ديگر زمينه ها اعلام شده است.