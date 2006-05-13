ناوگان حمل و نقل عمومي سالانه 2 ميليون مسافر را جابجا مي كند

اصغر پير ايراني به خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل افزود: شبكه حمل و نقل جاده اي به لحاظ ارزش و اهميت خود در امر توسعه پايداري كشورها نقش موثري را در اين مسئله ايفا مي كند و در حقيقت امروز حمل و نقل اساس و تكيه توسعه كشورها به حساب مي آيد و توجه به نوسازي و انجام اين مجموعه ضروري به نظر مي رسد.
وي گفت: در بخش حمل و نقل عمومي در حال حاضر 961 دستگاه ناوگان مسافربري با متوسط عمر 2/12 دهم سال در استان در حال خدمت رساني است كه در برنامه چهارم توسعه بايد اين ميزان به 6/14 دهم سال برسد كه در حال حاضر از سال اول برنامه 4/2 دهم سال در مقايسه با آمار كشوري جلوتر هستيم.
مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان اردبيل تصريح كرد: در حال حاضر بيش از 11 هزار و 951 نفر راننده با متوسط سن 41 سال و ميزان تحصيلات متوسط در حال فعاليت هستند.
پيرايراني اظهار داشت: با توجه به فعاليت پايانه مرزي بيله سوار از سال گذشته بيش از 460 دستگاه اتوبوس مسافربري را در اين پايانه فعال كرديم و ميزان مسافران ورودي در سال گذشته بيش از 7 هزار نفر و ميزان مسافران خروجي از مرز 50 هزار نفر بوده است كه در مجموع فعاليت پايانه مرزي بيله سوار نسبت به سال قبل از آن 43 درصد رشد نشان مي دهد.
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