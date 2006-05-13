نقش فعال زنان مسلمان آمريكا در يك اثر تازه مورد تأكيد قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلام آن لاين، دونا جرك وايت نويسنده كتاب "چهره هاي پشت حجاب" به توصيف زنان فعال و تحصيلكرده ايالات متحده پرداخته كه تعاليم اسلام را به گامهاي انضمامي ترجمه كرده اند و آنها را عملي كرده اند.

نويسنده در مصاحبه اي با رويترز اظهار داشته است كه زنان مسلمان ايالات متحده آموزه ها و تعاليم اسلام را انجام مي دهند و جامعه اسلامي نيز براي آنها ارزش خاصي قائل است.

نويسنده اظهار داشته زنان مسلماني كه به ايالات متحده مهاجرت كرده اند و پيش از آن در كشور خود از آموزش بي بهره بوده اند با يادآوري تأكيد قرآن كريم بر اهميت آموزش در كلاسهاي سواد آموزي شركت مي كنند.

در اين كتاب، داستان زندگي بتول شاميل، مهاجر مسلمان عراقي به آمريكا را به عنوان نمونه ذكر كرده كه آرزو دارد فرزندانش از سطح مناسبي از تحصيلات آكادميك برخوردار شوند.

نويسنده همچنين داستان زنان موفق مسلمان را كه در كار، تحصيل و خانواده خود به سطح قابل توجهي رسيده اند ذكر كرده است.

در شرايطي كه وي تعداد مسلمانان آمريكا را سه ميليون نفر برآورد كرده است، بسياري از سازمانها اسلامي تعداد مسلمانان را شش تا هفت ميليون نفر مي دانند.

دونا جرك وايت در اين كتاب نوشته است كه زنان مسلمان در ميان قشر فعال جامعه ايالات متحده قرار مي گيرند ، چرا كه بسياري زنان مسلمان در عرصه هاي پزشكان، وكلا، مهندسان، استادان دانشگاه و فعالان اجتماعي حضور پررنگي دارند.

كتاب "چهره هاي پشت حجاب " همچنين نقش چشمگير زنان مسلمان را در از بين بردن باورهاي نادرست و مبارزه عليه ستادهاي ضداسلام مورد تأكيد قرار داده است.

نويسنده اين كتاب تصديق كرده است كه علي رغم افزايش ستادهاي عليه اسلام پس از يازدهم سپتامبر اين دين آسماني هرساله در ايالات متحده گسترش مي يابد.