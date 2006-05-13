وام خود اشتغالي به دانش آموختگان دانشگاه جامع علمي كاربردي اختصاص مي يابد

دكتر بلندي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: توافقات بسيار خوبي با وزارت كار و صندوق فرصت هاي شغلي حاصل شده است كه بر اساس آن وام خوداشتغالي به دانش آموختگان دانشگاه جامع علمي كاربردي اختصاص مي يابد.



وي اضافه كرد: در صورت نهايي شدن اين توافقات، دانش آموختگان دانشگاه جامع علمي كاربردي مي توانند با ارائه يك طرح قابل توجيه از وام خود اشتغالي ويژه اي بهره مند شود.



رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي اضافه كرد: با اجرايي شدن اين طرح، دانش آموختگان دانشگاه جامع علمي كاربردي ضمن دستيابي به فرصت شغلي مناسب مي توانند وارد بازار كار شوند و پس از فراغت از تحصيل در چرخه بازار كار تاثير گذار باشند.