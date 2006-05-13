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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۴۶

رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي در گفتگوي اختصاصي با مهر خبر داد :

وام خود اشتغالي به دانش آموختگان دانشگاه جامع علمي كاربردي اختصاص مي يابد

وام خود اشتغالي به دانش آموختگان دانشگاه جامع علمي كاربردي اختصاص مي يابد

رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي از تخصيص وام خود اشتغالي به دانش آموختگان دانشگاه علمي كاربردي خبر داد.

دكتر بلندي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: توافقات بسيار خوبي با وزارت كار و صندوق فرصت هاي شغلي حاصل شده است كه بر اساس آن وام خوداشتغالي به دانش آموختگان دانشگاه جامع علمي كاربردي اختصاص مي يابد.

وي اضافه كرد: در صورت نهايي شدن اين توافقات، دانش آموختگان دانشگاه جامع علمي كاربردي مي توانند با ارائه يك طرح قابل توجيه از وام خود اشتغالي ويژه اي بهره مند شود.

رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي اضافه كرد: با اجرايي شدن اين طرح، دانش آموختگان دانشگاه جامع علمي كاربردي ضمن دستيابي به فرصت شغلي مناسب مي توانند وارد بازار كار شوند و پس از فراغت از تحصيل در چرخه بازار كار تاثير گذار باشند.

کد مطلب 325302

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