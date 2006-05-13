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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۱۱

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شناسنامه ساختار قامتي يك ميليون دانش آموز تكميل شد

شناسنامه ساختار قامتي يك ميليون دانش آموز تكميل شد

بر اساس اظهارات مديركل دفتر فعاليت هاي ورزشي وزارت آموزش و پرورش ، تكميل شناسنامه ساختار قامتي دانش آموزان در فاز اول اجراي آزمايشي براي كلاس هاي دوم راهنمايي 50 درصد استانهاي كشور با 540 هزار پسر و 460 هزار دختر به اجرا درآمد.

دكتر مجيد كاشف در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اين طرح در سال تحصيلي 85-84 با بودجه اي بالغ بر 250ميليون تومان در بيش از 50 درصد استانها به اجرا درآمد كه رسيدگي به 8 ناهنجاري مهم ساختار قامتي را در دستور كار دارد.

وي ادامه داد: رسيدگي به 4عارضه ستون فقرات و اندام فوقاني به اضافه 4 ناهنجاري شايع در پاها و اندام تحتاني ، جلو افتادگي شانه ، گوژ پشتي و... در اين شناسنامه به ثبت خواهد رسيد.

كاشف گفت: پس از اجراي اين طرح ، افراد داراي ناهنجاري شديد شناسايي و اسامي آنان در شناسنامه هاي سلامت ثبت و به مديران مدارس گزارش مي شود.

مديركل دفتر فعاليت هاي ورزشي وزارت آموزش و پرورش تاكيد كرد: مديران موظفند پس از غربالگري انجام شده ، دانش آموزان داراي ناهنجاري را طي نامه اي به مناطق معرفي كنند تا اين افراد با ارجاع به كانون ها و طي برنامه اي يك ماهه و در طول برنامه ريزي هاي منظم مربيان به فعاليتهاي ورزشي اصلاحي بپردازند.

کد مطلب 325305

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