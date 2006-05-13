ميراسماعيلي و فلاح درتركيب اصلي / ميران در رقابتهاي انتخابي

به گزارش خبرنگار" مهر" تمرينات تيم ملي جودو بعد از بازگشت ازتورنمنت بين المللي سارايو از30 ارديبهشت ماه درتهران آغاز مي شود.

قراراست دوم خرداد ماه با انجام مسابقات انتخابي دربرخي اوزان تكليف نفرات اصلي تيم ملي براي حضور درجام جهاني مشخص شود. در وزن 60- كيلوگرم مسعود حاجي آخوندزاده و وحيد سرلك مقابل هم قرار مي گيرند. درصورت پيروزي آخوندزاده وي نفر اصلي است، ولي اگرسرلك پيروزشود، 48 ساعت بعد يك ديدار انتخابي ديگر انجام خواهد شد.

در وزن 73 كيلوگرم حامد ملك محمدي به مصاف ذكريا مرادي خواهد رفت. دروزن 81 كيلوگرم درصورت رفع آسيب ديدگي رضا چاه خندق وي با مهران قاسم زاده مبارزه خواهد كرد. در وزن 90- كيلوگرم ازبين حسين قمي ومعين اكبري يك نفر انتخاب خواهد شد.

دروزن 100+ كيلوگرم نيزسيد محمود ميران، محمدرضا رودكي، قاسم اردبيلي وسعيد خسروي نژاد حضوردارند كه 2 نفربا انجام رقابتهاي انتخابي مسافر فرانسه خواهند شد. در اوزان 66- و100- كيلوگرم هم آرش ميراسماعيلي وعباس فلاح حضورشان قطعي شده است. قرار است درصورت حضور ژاپن وكره جنوبي درجام فجرجودو، ملي پوشان اصلي ايران نيز دراين رقابتها شركت كنند.