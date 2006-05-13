مرتضي فرجي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با اشاره به برگزاري نمايشگاه صادرات فرش كيش از 10 تا 13 خرداد ماه سال جاري در جزيره كيش ، افزود: قبل از برگزاري اين نمايشگاه بايد پوشش تبليغاتي وسيعي در حوزه خليج فارس صورت بگيرد.

وي افزود: به منظورهمكاري مشترك با سازمان عمران كيش، موضوع تبليغات نمايشگاه صادرات فرش كيش به اين سازمان واگذار شده است.

رئيس مركز ملي فرش ايران تصريح كرد: سازمان عمران كيش براي پوشش تبليغاتي اين نمايشگاه با العربيه و روزنامه هاي خارجي نيز همكاري خواهد داشت.

رئيس مركز ملي فرش ايران درباره اينكه كدام شبكه خبري براي انجام تيزرهاي تبليغاتي نمايشگاه صادرات فرش كيش برگزيده خواهد شد، خاطرنشان كرد: انتخاب شبكه‌هاي خبري ديگر بر عهده سازمان عمران كيش است.