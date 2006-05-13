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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۳۳

رئيس مركز ملي فرش ايران در گفتگو با "مهر":

تبليغات داخلي و خارجي بزرگ‌ترين نمايشگاه فرش به سازمان عمران كيش واگذار شد

تبليغات داخلي و خارجي بزرگ‌ترين نمايشگاه فرش به سازمان عمران كيش واگذار شد

رئيس مركز ملي فرش ايران گفت: به منظور همكاري مشترك با سازمان عمران كيش، تبليغات داخلي و خارجي نمايشگاه صادرات فرش كيش به اين سازمان واگذار شد.

مرتضي فرجي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با اشاره به برگزاري نمايشگاه صادرات فرش كيش از 10 تا 13 خرداد ماه سال جاري در جزيره كيش ، افزود: قبل از برگزاري اين نمايشگاه بايد پوشش تبليغاتي وسيعي در حوزه خليج فارس صورت بگيرد.

وي افزود: به منظورهمكاري مشترك با سازمان عمران كيش، موضوع تبليغات نمايشگاه صادرات فرش كيش به اين سازمان واگذار شده است.

رئيس مركز ملي فرش ايران تصريح كرد: سازمان عمران كيش براي پوشش تبليغاتي اين نمايشگاه با العربيه و روزنامه هاي خارجي نيز همكاري خواهد داشت.

رئيس مركز ملي فرش ايران درباره اينكه كدام شبكه خبري براي انجام تيزرهاي تبليغاتي نمايشگاه صادرات فرش كيش برگزيده خواهد شد، خاطرنشان كرد: انتخاب شبكه‌هاي خبري ديگر بر عهده سازمان عمران كيش است.

کد مطلب 325311

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