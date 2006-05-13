به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين كارگردان و هنرپيشه نامي كه تا به حال پنج بار نقش هري كالاهان را در فيلم هاي سينمايي بازي كرده، موافقت كرد كه براي ساخت بازي ويدئويي بر اساس اين مجموعه همكاري كند. شنيده ها حاكي از آن است كه طراحان اين بازي تصميم دارند از حركات ايستوود براي خلق كاراكتر محوري استفاده كنند.

از ديگر چهره هاي هنري كه در ساخت اين اثر با ايستوود به همكاري مي پردازند مي توان به جين هكمن و لارنس فيشبورن اشاره كرد كه به جاي كاراكترهاي پليس سخن مي گويند. خبر ساخت بازي ويدئويي "هري كثيف" در شرايطي مطرح شد كه استوديو برادران وارنر همچنان درصدد ساخت فيلمي جديد از اين مجموعه است و به احتمال بسيار ايستوود نيز در اين اثر به نقش آفريني مي پردازد.