صدور ويزاي الكترونيكي بزودي اجرايي مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، اسفنديار رحيم مشايي در نشست خبري كه با حضور معاون دبيركل سازمان جهاني جهانگردي و خبرنگاران برگزار شد ، در پاسخ به سئوالي مبني بر محدوديت حضور زنان خارجي در ايران گفت: استفاده از پوشش و حجاب براي زنان در ايران برگرفته از فرهنگ ملي و ديني كشور است و اين نوع پوشش هيچ محدوديتي براي حضور آنان تلقي نمي شود ، بلكه اين موضوع جزو اعتقادات ديني ايرانيان است.

وي افزود: به منظور انجام سفر فرهنگي بايد انگيزه اي براي سفر وجود داشته باشد و اين نوع پوشش براي آنان به يك نوع جاذبه براي زنان گردشگر خارجي محسوب مي شود.

معاون رئيس جمهوري همچنين در خصوص استفاده از اماكن فرهنگي و فروشگاهها در طول شبانه روز براي گردشگران گفت: هم اكنون ساعت كاري فروشگاهها به گونه اي نيست كه آنها در طول شب هم از آن استفاده كنند. با برنامه ريزي كه به منظور جذب گردشگر صورت گرفته ، ساعت كاري را تغيير داده و به لحاظ قانوني مانعي وجود ندارد در اين صورت مي توانيم خدمات بيشتري به توريست ها ارائه دهيم.

مشائي همچنين در خصوص مشكل صدور ويزا براي گردشگران خارجي گفت: با توجه به برنامه ريزي هايي كه از اواخر سال گذشته صورت گرفته ، براي ورود گردشگران و صدور ويزاي 7 روزه در فروشگاه ها تسهيلاتي در نظر گرفته شده است و قرار است در تمام فرودگاه هاي كشور براي جهانگردان ويزا صادر شود كه به مدت 15 روز تا يك ماه قابل تمديد است.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پاسخ به اين سئوال كه براي صدور رواديد به كشورهايي كه براي ايران رواديد صادر نمي كنند ، متقابلا از سوي ايران نيز ممانعت صورت مي گيرد ، گفت: مقابله به مثل در چنين مواردي منطقي نيست براي اينكه ايران كشوري است كه يكي از اهداف مهم آن جذب گردشگر و توسعه صنعت توريسم است ، به همين دليل براي تمامي گردشگران دنيا ويزا صادر مي شود.

به گزارش مهر ، معاون دبيركل سازمان جهاني گردشگري نيز در اين نشست گفت: براي توسعه صنعت توريسم بايد تمامي مناقشات در ابعاد سياسي و بين المللي فراموش شود و گردشگران با آرامش خيال و امنيت به كشورهاي مختلف سفر كنند. و به جزء صدور ويزا فراهم كردن ظرفيت اقامتي براي گردشگران رفع موانع و مشكلات ساختاري و .. از جمله مواردي است كه بايد برطرف شود.

طالب ريفاعي در خصوص عدم حضور دبيركل سازمان جهاني گردشگري گفت: فرانديالي اولين شخصي بود كه پيشنهاد برگزاري اين كنفرانس را در ايران داد و تاكنون نيز حمايت هاي بسياري از طرف وي درباره توسعه صنعت توريسم به ايران شده است و تا آخرين دقايق قبل از پرواز قصد شركت در اين كنفرانس را داشت ولي به دليل مشكلات كاري نتوانست ما را همراهي كند.

وي اضافه كرد: عدم حضور وي ارتباطي با مسائل سياسي ندارد.

ريفاعي با اشاره به اينكه ايران جزء 10 كشور زيبا و برتر جهان است ، گفت: جاذبه ها ، آثار تاريخي ايران از يك سو و چالشهاي پيش روي صنعت توريسم و گردشگري از سوي ديگر ، باعث شده اين صنعت هنوز به جايگاه اصلي خود دست پيدا نكند.

معاون منطقه اي سازمان جهاني گردشگري نيز در ادامه اين همايش گفت: 150كشور عضو سازمان گردشگري هستند كه ايران جزء معدود كشورهايي است كه اين سازمان ارتباط ويژه با آنها دارد.

شوجي افزود: ايران در طول اين مدت اقدامات زيادي براي توسعه گردشگري انجام داده به طوري كه تعداد گردشگران ورودي همچنين رشد 39 درصدي تعداد توريسم ها قابل مقايسه با گذشته نيست.

وي در مورد اجرايي شدن سند توسعه گردشگري با همكاري سازمان جهاني گردشگري گفت: اطلاع رساني و تبليغ براي معرفي جاده هاي ايران پروژه راه ابريشم از جمله اقدامات است كه در زمينه اجرايي شدن اين طرح از سوي سازمان جهاني گردشگري انجام شده و همچنين دوره هاي آموزشي براي مسئولان بخش هاي مختلف گردشگري ايران انجام شده است.