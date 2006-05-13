مشكلات اقتصادي، ناشران فرهنگي را بازاري مي كند

اين ناشر، در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر، با بيان اين مطلب افزود : بالاترين حمايتي كه مي تواند از سوي دولت به حوزه نشر انجام شود تامين هزينه معرفي آثار از رسانه ملي است. متاسفانه بسياري از كتاب هاي باارزش كه نتيجه سال ها تلاش و مطالعه مولفان و ناشران است هرگز معرفي نمي شوند .

وي ادامه داد : يكي از مسايلي كه موجب گرايش جوانان به كتاب هاي خارجي شده است به عدم معرفي درست تاليف هاي ايراني مربوط مي شود. متاسفانه امكان تعامل كارآمد ميان نويسنده و مخاطب وجود ندارد و بسياري از نويسندگان و محققان تنها پس از شناسايي اهميت آثارشان در آن سوي مرزها در ايران به شهرت مي رسند .

مدير نشر بوستان توحيد خاطرنشان كرد : يكي از مشكلات اساسي حوزه نشر به توزيع مربوط مي شود زيرا افزايش تعداد دفاتر نشر كه بيشتر آنها به ناشران غيرحرفه اي تعلق دارد بازار كتاب را آشفته كرده است. بيشتر توزيع كنندگان به صورت ناعادلانه فعاليت مي كنند .

اين ناشر تصريح كرد : از سوي ديگر فرهنگ كتابخواني نيز در ايران پايين است. شمارگان چهارهزار جلدي براي يك كتاب ادبي در جامعه اي كه هفتاد ميليون جمعيت دارد براي فرهنگ ما فاجعه است. تا زماني كه از سوي متوليان فرهنگي به حوزه نشر اهميت واقعي داده نشود اعطاي يارانه و وام بانكي به ناشران مشكلي را رفع نمي كند .

وي ادامه داد : تجهيز كتابخانه هاي مناطق محروم زماني مفيد است كه فرهنگ كتابخواني در دورافتاده ترين نقاط ايران نيز ارتقا يابد در حالي كه اقشار تحصيلكرده ما نيز استقبال چنداني از كتاب نمي كنند. براي رفع مشكلات نشر بايد از مدارس شروع كنيم زيرا تا زماني كه شخصيت هر انسان به طور كامل شكل نگرفته تربيت و عادت دادن بر او آسان است .

مهدي وحيدي مدير نشر بوستان توحيد ، در پايان خاطرنشان كرد : تا زماني كه سليقه جامعه به كتاب هاي طالع بيني و رمان هاي بي محتوا بسنده مي كند فرهنگ جامعه در سطح نازلي باقي مي ماند. از ناشران بازاري هم نبايد توقع سليقه سازي داشته باشيم .