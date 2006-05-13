به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، نقد نظام ها و جريان ‎هاي متعارف برنامه ريزي در كشور، تبيين نقش و جايگاه آمايش در نظام برنامه ريزي (با تاكيد بر برنامه پنجم توسعه)، تجزيه و تحليل ابعاد مختلف آمايش سرزمين، ارزيابي اثرهاي آمايش سرزمين بر ساير برنامه ها ، جلب مشاركت موسسات آموزش عالي ، موسسات تحقيقاتي و پژوهشي ، دستگاه هاي اجرايي ، صاحب نظران و برنامه ريزان و گسترش فرهنگ آمايش سرزمين از اهداف همايش آمايش سرزمين در آذر ماه سال جاري خواهد بود.

براساس اين گزارش، هنوز مكان برگزاري اين همايش به طور قطعي مشخص نشده است.

اين گزارش حاكيست، آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي در قانون برنامه چهارم توسعه نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.



