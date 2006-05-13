به گزارش خبرگزاري مهر، "محمد مشاري" گفت: مهمترين برنامه هاي هفته فرهنگ ايران در زاگرب شامل سخنراني، موسيقي، نمايش و برپايي نمايشگاه هنرهاي تجسمي خواهد بود.

وي افزود: اجراي موسيقي يكي از برنامه هاي هفته فرهنگ ايران در زاگرب است كه طي آن يك گروه موسيقي دانشجويي دستگاه هاي مختلف موسيقي ايران را با سازهاي متنوع ايراني در پايتخت كرواسي مي نوزاند.

مدير كل اداره امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه تهران اضافه كرد: نمايش يكي ديگر از برنامه هاي هفته فرهنگ ايران در زاگرب است كه طراحي اجراي نمايش ها بر اساس داستان هاي شاهنامه فردوسي انجام شده است. در بخش "تئاتر" نيز با توجه به محدوديت زباني سعي شده است كه از حداقل كلام در نمايش ها استفاده مي شود و تكنيك هاي بازيگري، لباس ، نور پردازي و عنصر موسيقي بار اصلي برنامه را بر دوش كشند.

وي در ادامه افزود: در معرفي "هنرهاي تجسمي" هفته فرهنگ ايران در زاگرب، نمايشگاهي در سه زمينه "عكس" با موضوعات طبيعت، جامعه شهري امروز ايران، معماري سنتي، مذهبي و مدرن، فرهنگ و آداب و رسوم ايران، "نقاشي" شامل نگارگري ايراني (مينياتور)، نقاشي مدرن با تكنيك هاي آبرنگ، رنگ روغن و ... و "خوشنويسي" كه سبك هاي مختلفش هنر منحصر به فرد ايراني است، به منظور آشنايي هر چه بيشتر فرهنگ ايراني برپا مي شود.

مشاري بيان كرد: چهارمين محور برنامه هاي پيش بيني شده هفته فرهنگ ايران در زاگرب "سخنراني" است كه از سخنراني هايي در حوزه فلسفه (آشنايي با مكاتب و جريان هاي فلسفي) ، عرفان (عرفان اسلامي و مسئله " معني زندگي" انسان معاصر) و ادب فارسي (آشنايي با انديشه شاعران كلاسيك ايران و نگاهي به جريان هاي ادبي) تشكيل شده است.

مدير كل اداره امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه تهران يادآور شد: هفته فرهنگ ايران در زاگرب به اهتمام اداره كل امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه تهران و رايزني فرهنگي با فرهنگ جمهوري اسلامي ايران در كرواسي و با پشتيباني اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران و سازمان دانشجويي دانشگاه زاگرب برگزار خواهد شد.