بخش صنعت و معدن زير ذره بين رئيس سازمان بازرسي كل كشور

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، كميسيون صنايع و معادن يكشنبه هفته جاري همچنين ميزبان مديران عامل شركت‌هاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا از عملكرد مالي و توليدي خواهد بود. در اين جلسه مديران اين دو شركت بزرگ خودروسازي گزارشي از وضعيت موجود شركت خود ارايه خواهند كرد.

براساس اين گزارش، اعضاي كميسيون صنايع و معادن در سه شنبه هفته جاري نيز ميهمان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خواهند بود.

اين گزارش حاكيست، لايحه اصلاح تبصره 1 ماده 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران نيز در دستور كار اين هفته كميسيون صنايع و معادن مجلس قرار دارد.