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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۳۷

بخش صنعت و معدن زير ذره بين رئيس سازمان بازرسي كل كشور

بخش صنعت و معدن زير ذره بين رئيس سازمان بازرسي كل كشور

حجت السلام محمد نيازي رئيس سازمان بازرسي كل كشور فردا يكشنبه به كميسيون صنايع و معادن مجلس مي رود تا گزارشي از بخش صنعت و معدن را تشريح كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، كميسيون صنايع و معادن يكشنبه هفته جاري همچنين ميزبان مديران عامل شركت‌هاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا از عملكرد مالي و توليدي خواهد بود. در اين جلسه مديران اين دو شركت بزرگ خودروسازي گزارشي از وضعيت موجود شركت خود ارايه خواهند كرد.

براساس اين گزارش، اعضاي كميسيون صنايع و معادن در سه شنبه هفته جاري نيز ميهمان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خواهند بود.

اين گزارش حاكيست، لايحه اصلاح تبصره 1 ماده 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران نيز در دستور كار اين هفته كميسيون صنايع و معادن مجلس قرار دارد.

کد مطلب 325371

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