شبه نظاميان مهمترين چالش دولت آتي عراق هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، رئيس جمهوري آمريكا كه در جلسه اي با حضور وزراي دفاع و خارجه كنوني و سابق آمريكا به بررسي مسائل خاورميانه پرداخت، در كنفرانسي مطبوعاتي در جمع خبرنگاران اعلام كرد: شبه نظاميان در عراق و همچنين شورشي هاي سني هم اكنون مهمترين چالش دولت عراق است.

جرج بوش در ادامه اعلام كرد: مهمترين چالش كنوني ما شبه نظاميان هستند كه قصد دارند قانون را خود اجرا كنند.

وي افزود: بسيار اميدوار هستم تا دولت وحدت ملي در عراق تشكيل شود،زيرا هنوز برخي مشكلات بر سر راه تشكيل دولت جديد وجود دارد.

اما رئيس جمهوري آمريكا كه به علت مواضع و سياست هايش در عراق به شدت مورد انتقاد قرار دارد، اظهارداشت: نبايد از ارتش آمريكا انتظار داشت با تهديدهايي كه از سوي شبه نظاميان اسلامي ايجاد مي شود، مقابله كند.

بوش گفت: اين دولت عراق است كه بايد گام هاي لازم را براي آغاز اين مبارزه بردارد و با آنها روبرو شود. فقط به اين شكل است كه مردم عراق مي توانند از امنيت كشور خود اطمينان پيدا كنند.

بوش درادامه ادعا كرد: "هدف ما ايجاد يك سيستم دمكراتيك در عراق است تا بتواند از خود دفاع كند."

وي افزود: دولت واشنگتن متعهد شده است در عراق با موفقيت گام بردارد.

رئيس جمهوري آمريكا مدعي شد: ما سربازان شجاعي داريم كه هر روز براي كمك به عراق و از بين بردن القاعده فعاليت مي كنند.

جرج بوش به همراه چني، رايس و رامسفلد شب گذشته در نشستي با برخي از وزراي خارجه و دفاع سابق آمريكا درباره تحولات خاورميانه ازجمله اوضاع عراق بحث وتبادل نظر كردند.

جواد المالكي نخست وزير منتخب عراق چندي پيش بر ضرورت ادغام شبه نظاميان احزاب و گروههاي سياسي عراق در ارتش و نيروهاي پليس و امنيتي اين كشور شده بود،اما جلال طالباني رئيس جمهوري عراق و يكي از رهبران كردهاي اين كشور با انحلال شبه نظاميان كرد(پيشمرگ) و ادغام آنها در دستگاههاي امنيتي و نظامي عراق مخالف كرده است.