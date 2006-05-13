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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۴۳

جرج بوش :

شبه نظاميان مهمترين چالش دولت آتي عراق هستند

رئيس جمهوري آمريكا شبه نظاميان در عراق را مهمترين چالش پيش روي دولت آتي عراق دانست.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، رئيس جمهوري آمريكا كه در جلسه اي با حضور وزراي دفاع و خارجه كنوني و سابق آمريكا به بررسي مسائل خاورميانه پرداخت، در كنفرانسي مطبوعاتي در جمع خبرنگاران اعلام كرد: شبه نظاميان در عراق و همچنين شورشي هاي سني هم اكنون مهمترين چالش دولت عراق است.

جرج بوش در ادامه اعلام كرد:  مهمترين چالش كنوني ما شبه نظاميان هستند كه قصد دارند قانون را خود اجرا كنند.

وي افزود: بسيار اميدوار هستم تا دولت وحدت ملي در عراق تشكيل شود،زيرا هنوز برخي مشكلات بر سر راه تشكيل دولت  جديد وجود دارد.

اما رئيس جمهوري آمريكا كه به علت مواضع و سياست هايش در عراق به شدت مورد انتقاد قرار دارد، اظهارداشت: نبايد از ارتش آمريكا انتظار داشت با تهديدهايي كه از سوي شبه نظاميان اسلامي ايجاد مي شود، مقابله كند.

بوش گفت: اين دولت عراق است كه بايد گام هاي لازم را براي آغاز اين مبارزه بردارد و با آنها روبرو شود. فقط به اين شكل است كه مردم عراق مي توانند از امنيت كشور خود اطمينان پيدا كنند.

بوش درادامه ادعا كرد: "هدف ما ايجاد يك سيستم دمكراتيك در عراق است تا بتواند از خود دفاع كند."

وي افزود: دولت واشنگتن متعهد شده است در عراق با موفقيت گام بردارد.

رئيس جمهوري آمريكا مدعي شد:  ما سربازان شجاعي داريم كه هر روز براي كمك به عراق و از بين بردن القاعده فعاليت مي كنند.

جرج بوش به همراه چني، رايس و رامسفلد شب گذشته  در نشستي با برخي از وزراي خارجه و دفاع سابق آمريكا درباره تحولات خاورميانه ازجمله اوضاع عراق بحث وتبادل نظر كردند.

جواد المالكي نخست وزير منتخب عراق چندي پيش بر ضرورت ادغام شبه نظاميان احزاب و گروههاي سياسي عراق در ارتش و نيروهاي پليس و امنيتي اين كشور شده بود،اما جلال طالباني رئيس جمهوري عراق و يكي از رهبران كردهاي اين كشور با انحلال شبه نظاميان كرد(پيشمرگ) و ادغام آنها در دستگاههاي امنيتي و نظامي عراق مخالف كرده است.

کد مطلب 325372

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