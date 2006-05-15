مسابقات جودوي قهرماني كشور در مشهد برگزار مي شود

محمود روحاني رئيس هيات جودوي خراسان در گفت و گو با خبرنگار "مهر " در مشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت : با توجه به اين كه سال قبل درلحظات آخر ميزباني را به قم دادند امسال همه موارد را با فدراسيون هماهنگ كرديم و امسال بدون هيچ ترديدي اين مسابقات در مشهد انجام مي شود .

وي در خصوص مقام هفتمي تيم جودوي خراسان روضوي در ليك برتر گفت : اين رتبه به هيچ وجه در شآن جودوي استان نبود اما دو مسئله در اين نتيجه نقش داشت اول كوچ جودوكاران درجه اول استان و ديگر اين كه نازنين مشهد با بودجه اي بالغ بر 15 تا 20 ميليون تومان وارد ليگ شد و اين در حالي بود كه تيم قهرمان ليگ حدود 170 ميليون تومان هزينه كرده بود و با اين وجود ما نمي توانستيم حرفي براي گفتن داشته باشيم .

روحاني در خصوص فصل جديد خاطرنشان كرد: درحال حاضر اسپانسر فصل قبل ما نتوانسته است به تمام تعهدات خود عمل كند و جودو كاران هنوز منتظر دريافت مبالغ قرار دادهاي خود هستند و بايد ببينيم مي توانيم با اين اسپانسر در ليگ برتر فصل بعد به توافق برسيم يا اين كه بايد دنبال اسپانسر ديگري باشيم و درصورتي كه نتوانيم از اداره كل تربيت بدني تقاضاي كنيم تا تيم را تحت پوشش قرار دهد .

وي با بيان اين كه به زودي تيم پيشكسوتان را به مسابقات قهرماني كشور اعزام مي كنيم گفت : اين مسابقات از 27 تا 29 ماه جاري درهمدان برگزار مي شود اعزام مي گردند و در مقطع نوجوانان هم قرار است به زودي اولين ليگ جودوي نوجوانان استان راه اندازي شود.

