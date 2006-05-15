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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۹:۵۲

رئيس هيات جودو خراسان در گفت و گو با" مهر" خبرداد :

مسابقات جودوي قهرماني كشور در مشهد برگزار مي شود

مسابقات جودوي قهرماني كشور در مشهد برگزار مي شود

رئيس هيات جودو خراسان از برگزاري مسابقات جودوي قهرماني كشور در مشهد خبرداد.

محمود روحاني رئيس هيات جودوي خراسان در گفت و گو با خبرنگار "مهر " در مشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت : با توجه به اين كه سال قبل درلحظات آخر ميزباني را به قم دادند امسال همه موارد را با فدراسيون هماهنگ كرديم و امسال بدون هيچ ترديدي اين مسابقات در مشهد انجام مي شود .

وي در خصوص مقام هفتمي تيم جودوي خراسان روضوي در ليك برتر گفت : اين رتبه به هيچ وجه در شآن جودوي استان نبود اما دو مسئله در اين نتيجه نقش داشت اول كوچ جودوكاران درجه اول استان و ديگر اين كه نازنين مشهد با بودجه اي بالغ بر 15 تا 20 ميليون تومان وارد ليگ شد و اين در حالي بود كه تيم قهرمان ليگ حدود 170 ميليون تومان هزينه كرده بود و با اين وجود ما نمي توانستيم حرفي براي گفتن داشته باشيم .

روحاني در خصوص فصل جديد خاطرنشان كرد: درحال حاضر اسپانسر فصل قبل ما نتوانسته است به تمام تعهدات خود عمل كند و جودو كاران هنوز منتظر دريافت مبالغ قرار دادهاي خود هستند و بايد ببينيم مي توانيم با اين اسپانسر در ليگ برتر فصل  بعد به توافق برسيم يا اين كه بايد دنبال اسپانسر ديگري باشيم و درصورتي كه نتوانيم از اداره كل تربيت بدني تقاضاي كنيم تا تيم را تحت پوشش قرار دهد .

وي با بيان اين كه به زودي تيم پيشكسوتان را به مسابقات قهرماني كشور اعزام مي كنيم گفت : اين مسابقات از 27 تا 29 ماه جاري درهمدان برگزار مي شود اعزام مي گردند و در مقطع نوجوانان هم قرار است به زودي اولين ليگ جودوي نوجوانان استان راه اندازي شود.

کد مطلب 325387

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