راههاي همكاري اقتصادي و فني تهران - پكن بررسي شد

به گزارش خبرگزاري مهر، دراين ديدار دكتر رحماني ضمن ابراز رضايت از روند اجرايي پروژه هاي در دست اجراي چيني ها در سطح استان تهران از جمله سد طالقان، خواستار سرمايه گذاري و مشاركت بيشتر آنان شد.

وي گفت: 10 پروژه آب و فاضلاب، جاده كمربندي غرب به جنوب شرق و شرق استان، مترو تهران - كرج و جاده طالقان به هشتگرد ازجمله پروژه هايي است كه چيني ها مي توانند دراجراي آنها مشاركت داشته باشند.

استاندار تهران دراين مذاكرات مهمترين اولويت همكاري را در راه اندازي قطار شهري كرج به طول شصت كيلومتر و با اعتباري بالغ بر هفتصد ميليون يورو دانست و ابراز اميدواري كرد در مذاكرات آتي به تصميم گيري نهايي منجر شود.

دكترعلي اكبر رحماني در ادامه اين ديدار با اشاره به ضعف درروابط بخش خصوصي دو كشوربر ضرورت تعامل سفارت چين با اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن استان تهران ومعاونت برنامه ريزي استانداري براي بهبود اين وضعيت تاكيد كرد.

در اين ديدار آقاي ليوجن تانگ سفير چين با اشاره به موقعيت بسيار ممتازاستان تهران در اقتصاد ايران، آمادگي كشورش را براي گسترش همكاريهاي اقتصادي و فني دراجراي پروژه هاي مورد مذاكره، به ويژه قطار شهري كرج و جاده طالقان به هشتگرد اعلام كرد.

سفيرچين براي گسترش همكاري بخش خصوصي دو كشور، ايجاد فروشگاههاي زنجيره اي و رستوران چيني درتهران را پيشنهاد نمود كه مقرر گرديد درمذاكرات فيمابين سفارت چين، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان و معاونت برنامه ريزي استانداري مورد بررسي قرار گيرد.



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