قايقرانان ايراني با بهبود ركوردهاي كشور به مرحله نيمه نهايي راه يافتند

به گزارش خبرگزاري " مهر" درمسابقات جهاني كاپ يك لهستان كه با حضور 51 كشور درشهر" پوزنان " لهستان دنبال مي شود، ديگرملي پوشان كشورمان نتايج به شرح ذيل را كسب كردند:

كاياك 500 متر:

آقايان 1- K بابك ثمري با ثبت ركورد 1 دقيقه و45 ثانيه وعلي جاويد با ركورد 2 دقيقه و5 ثانيه به مرحله نيمه نهايي راه يافتند.

آقايان 2- K عباس صيادي و رضا رئيسي با ركورد 1 دقيقه و36 ثانيه به كارخود پايان دادند.

بانوان 1 – K غزال بوريايي با ركورد 2 دقيقه و7 ثانيه به كارخود پايان داد، ولي توانست 2 ثانيه ركورد ايران را افزايش دهد.

بانوان 4- K غزال بوريايي، درسا كفيلي، الهه خوارزمي و سونيا نوري زاد با ركورد يك دقيقه و 52 ثانيه، به مرحله نيمه نهايي راه يافتند.

كاياك 1000 متر:

آقايان 1- K بابك ثمري با ركورد 3 دقيقه 42 ثانيه به مرحله نيمه نهايي راه يافت.

آقايان 2 – K حسين سينكائي و ياسر هدايتي با ركورد 3 دقيقه 29 ثانيه به نيمه نهايي راه يافتند.

آقايان 3- K عباس صيادي و رضا رئيسي با ركورد 3 دقيقه و 23 ثانيه به نيمه نهايي راه يافتند و توانستند 4 ثانيه ركورد ايران را بهبود دهند.

بانون 4- K غزال بوريايي، درسا كفيلي ، الهه خوارزمي و سونيا نوري زد با ركورد 3 دقيقه و 40 ثانيه، به كارخود پايان دادند و توانستند 10 ثانيه ركورد ايران را بهبود دهند.

بانون 1- درسا كفيلي با ركورد 4 دقيقه و 27 ثانيه و الهه خوارزمي باركود 4 دقيقه و 28 ثانيه به كار خود پايان دادند، اما توانستند به ترتيب 6 و 5 ثانيه ركورد ايران را بهبود دهند.

كانو كانادائي:

2- ( 500 متر ) سيروان احمدي و اميد خوش خو با ركورد 1 دقيقه و50 ثانيه توانستند ركورد ايران را 2 ثانيه افزايش داده و به كار خود پايان دهند.

2 – ( 1000 متر ) سيروان احمدي و اميد خوش خو با حد نصاب 3 دقيقه و52 ثانيه بكار خود پايان دادند.

اين گزارش حاكي است، مسابقات كاپ يك لهستاني كه با حضور قدرتهاي قايقراني جهان درحال انجام است، ازسطح كيفي بالايي برخوردار بوده و پاروزنان تيم ملي كشورمان با كسب تجربه ازاين دوره از مسابقات با آمادگي بيشتري درمسابقات آسيايي دوحه قطر شركت نمايند. اين مسابقات تا فردا ادامه دارد وتيم ملي ايران نيز بعد ازاين مسابقات به آلمان خواهد رفت تا خود را براي مسابقات كاپ 2 آلمان كه درخرداد ماه برگزارخواهد شد، آماده كنند.