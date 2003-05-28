تنها راه مقابله با تهديدات وحدت و يكدلي و پرهيز از اختلافات است

به گزارش خبرنگارپارلماني خبرگزاري مهر رييس مجلس شوراي اسلامي در آغاز جلسه امروز با گراميداشت روزهاي حماسي چهاردهم و پانزدهم خرداد آن را نقطه عطف تاريخ انقلاب اسلامي عنوان كرد و گفت: ملت بزرگ ايران با وحدت و همدلي و با رهبري حضرت امام خميني توانستند رژيم بيداد گر طاغوت را سرنگون كنند.

كروبي با بيان اين كه راه امام و حفظ ارزشهاي والاي شهيدان براي همه يك اصل است و نبايد بگذاريم با تبليغات شوم و سمپاشي ها به انديشه و افكار امام آسيب برسد ،افزود: طبعا سمپاشي تبليغاتي براي تخريب انديشه هاي امام وجود دارد و نمايندگان بايد بر راه و انديشه امام و .قانون تاكيد كنند و به اين مطلب توجه داشته باشند .

وي با تاكيد بر اين كه انديشه و راه امام و آرمانهاي امام در همه جا حضور دار د گفت: تفكر امام و تفكري كه ما يك اسلام ناب و اسلامي كه به آرائ مردم توجه دارد هم از طرف تحجر و هم از طرف جمعي كه اصلا با اسلام ميانه اي ندارند مورد بي مهري قرار گرفته است .

رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: عامل وحدت، انقلاب اسلامي را به پيروزي رساند و حضرت امام نيز هميشه بر آن تاكيد داشتند و من از همه آحاد ملت عزيز ايران مي خواهم اين وحدت را حفظ كنند و لازمه وحدت تحمل و سعه صدر و انتقاد پذيري است.