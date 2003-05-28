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۷ خرداد ۱۳۸۲، ۱۹:۳۶

كروبي:

تنها راه مقابله با تهديدات وحدت و يكدلي و پرهيز از اختلافات است

تنها راه مقابله با تهديدات وحدت و يكدلي و پرهيز از اختلافات است

رييس مجلس شوراي اسلامي در آغاز جلسه علني امروز مجلس گفت: تنها راه مقابله با تهديدات وحدت و يكدلي و پرهيز از طرح مسائل اختلاف انگيز در جامعه است.

به گزارش خبرنگارپارلماني خبرگزاري مهر رييس مجلس شوراي اسلامي در آغاز جلسه امروز با گراميداشت روزهاي حماسي چهاردهم و پانزدهم خرداد آن را نقطه عطف تاريخ انقلاب اسلامي عنوان كرد و گفت: ملت بزرگ ايران با وحدت و همدلي و با رهبري حضرت امام خميني توانستند رژيم بيداد گر طاغوت را سرنگون كنند.
 كروبي با بيان اين كه  راه  امام و حفظ ارزشهاي والاي شهيدان براي همه يك اصل است و نبايد بگذاريم  با  تبليغات  شوم  و سمپاشي ها به انديشه و افكار امام آسيب برسد ،افزود: طبعا سمپاشي  تبليغاتي  براي تخريب انديشه هاي امام  وجود  دارد  و نمايندگان  بايد بر راه و انديشه امام و .قانون تاكيد كنند و به اين مطلب توجه داشته باشند .
وي با تاكيد بر اين كه انديشه و راه امام و آرمانهاي امام در همه جا حضور دار د گفت: تفكر امام و تفكري كه ما يك اسلام ناب و اسلامي كه به آرائ مردم توجه دارد هم از طرف تحجر و هم از طرف جمعي كه اصلا با اسلام ميانه اي ندارند مورد بي مهري قرار گرفته است .
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: عامل وحدت، انقلاب اسلامي را به پيروزي رساند و حضرت امام نيز هميشه بر آن تاكيد داشتند و من از همه آحاد ملت عزيز ايران مي خواهم اين وحدت را حفظ كنند و لازمه وحدت تحمل و سعه صدر و انتقاد پذيري است.

کد مطلب 3254

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