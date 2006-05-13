مقررات جديد كشور امارات براي مسافران

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي هواپيمايي هما، دركشور امارات علاوه بر مواد مخدر و داروهاي روان گردان كه داراي مجازات هاي سنگيني در دادگاه‌هاي اين كشور مي باشد، حمل و مصرف هر گونه داروهاي مسكن كدئين دار و قرص هاي آرام بخش كه در داروخانه هاي كشورمان به وفور يافت مي شود نيز جزو مواد مخدر محسوب شده و داراي محكوميت‌هاي قضايي زندان حبس ابد و در مواردي حكم اعدام - است؛ لذا توصيه مي شود مسافراني كه به دلايل پزشكي ، مجبور به مصرف قرص‌هاي آرام بخش مي باشند قبل از ورود به كشور امارات نسخه پزشك معالج را به زبان عربي ترجمه و به تاييد وزارت بهداشت، قوه قضاييه ، وزارت امورخارجه ايران و سفارت امارات در تهران رسانده و همراه داشته باشند.

در صورتيكه مسافران با همراه داشتن داروهاي مورد اشاره به همراه نسخه معتبر و تاييد شده ، در فرودگاه‌هاي امارات بامشكلي برخورد نمودند، سريعا بايد با سفارت جمهوري اسلامي ايران در ابوظبي و يا سركنسولگري جمهوري اسلامي در دبي تماس حاصل نمايند.