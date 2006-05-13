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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۶:۵۴

/ در گردهمايي مديران حمل و نقل كشور در كرج /

اقتصاد حمل و نقل شهري مورد بررسي قرار مي گيرد

مديران حمل و نقل سراسر كشور به منظور طي نخستين دوره آموزشي در اين زمينه به مدت 2 روز در كرج گردهم مي آيند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، اين گردهمايي با هدف آموزش مديران حمل و نقل در زمينه مسائل ترافيك ، مديريت شهري و اقتصاد حمل و نقل برگزار مي شود.

بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل حسابداري ، امور مالي و اقتصادي حمل و نقل شهري و بين شهري از جمله مسائلي است كه در اين گردهمايي 2 روزه با حضور استادان دانشگاهي و متخصصان انجام خواهد شد.

همچنين تبادل تجربيات ، شناسايي موانع حمل و نقل و بررسي راهكار حل معضل ترافيك در شهرهاي بزرگ از ديگر اهداف اين گردهمايي است.

در اين دوره آموزشي بيش از 300 تن از مديران و معاونان حمل و نقل همگاني كشور شركت مي كنند.

همايش يادشده سي ام ارديبشهت ماه جاري در مجتمع دشت بهشت محمد شهر كرج برگزار مي شود.

کد مطلب 325418

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