اقتصاد حمل و نقل شهري مورد بررسي قرار مي گيرد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، اين گردهمايي با هدف آموزش مديران حمل و نقل در زمينه مسائل ترافيك ، مديريت شهري و اقتصاد حمل و نقل برگزار مي شود.

بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل حسابداري ، امور مالي و اقتصادي حمل و نقل شهري و بين شهري از جمله مسائلي است كه در اين گردهمايي 2 روزه با حضور استادان دانشگاهي و متخصصان انجام خواهد شد.

همچنين تبادل تجربيات ، شناسايي موانع حمل و نقل و بررسي راهكار حل معضل ترافيك در شهرهاي بزرگ از ديگر اهداف اين گردهمايي است.

در اين دوره آموزشي بيش از 300 تن از مديران و معاونان حمل و نقل همگاني كشور شركت مي كنند.

همايش يادشده سي ام ارديبشهت ماه جاري در مجتمع دشت بهشت محمد شهر كرج برگزار مي شود.