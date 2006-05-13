منطقه آزاد ارس مي تواند به قطب گردشگري تبديل شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در اين ديدار ، منطقه ارس را داراي استعدادها و ظرفيت هاي تاريخي و فرهنگي بسيار داشت و با انتقاد از نبود ادارات ميراث فرهنگي و ارشاد در شهر جلفا ، خواستار توجه ويژه به پتانسيل هاي گردشگري ارس شد.

همچنين نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس ، آشنايي با قابليت ها و ظرفيت هاي تاريخي و گردشگري ارس و بررسي نيازهاي فرهنگي به منظور اختصاص بودجه مناسب به اين منطقه را از اهداف اين سفر خواند و افزود: اين بازديد با توجه به مطرح شدن موضوع افزايش محدوده منطقه آزاد ارس در مجلس و لزوم آشنايي نمايندگان با آثار تاريخي و فرهنگي اين منطقه انجام شده است.

تاج الديني با اشاره به آثار تاريخي و مذهبي در ارس ، چون كليساي سنت استپانوس ، امامزاده هاي متعدد و قابل احترام ، قلعه عباس ميرزا و مجموعه كردشت كه قدمت برخي از آنها به بيش از هزار سال مي رسد ، از مرمت و احياي حمام كردشت در قالب طرح پرديسان خبر داد و گفت: با توجه به جاذبه هاي توريستي فراوان موجود در ارس اين منطقه مي تواند به قطب گردشگري تبديل شود.

وي همچنين بر لزوم احداث و افزايش امكانات گردشگري و فرهنگي به منظور استفاده بيشتر از پتانسيل هاي گردشگري در ارس تاكيد كرد.

منطقه آزاد ارس با مساحت 96 كيلومتر مربع در شمال غرب كشور و در كنار رود ارس ، در مرز ايران با جمهوري نخجوان قرار دارد و تنها منطقه آزاد كشور با آثار باستاني با قدمت بيش از 1400 سال و متوسط دماي 14 درجه در سال است.