مالكي بر تمايل خود براي مشاركت حزب فضيلت در دولت آتي تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، در بيانيه اي كه از دفتر مالكي صادر شده است، آمده است كه حزب فضيلت بخش مهمي در دولت وحدت ملي است و به دورانديشي سياسي آن در حل مشكلاتي كه روند تشكيل دولت با آن روبرواست، اعتماد دارد.



اين بيانيه توضيحي درباره اينكه آيا مسئله بازگشت حزب فضيلت به دولت حل شده است، ارائه نكرد.



اين در حالي است كه اعضاي حزب فضيلت تصدي هر پست ديگري غير از پست وزارت نفت را رد كرده اند؛آنها با پيشنهاد به دست گرفتن وزارت تجارت و دارايي مخالفت كرده اند.

يك منبع نزديك به مالكي گفته بود هم حزب فضيلت تلاش كرد تا پست وزارت نفت را به دست گيرد و هم فراكسيون مستقلها كه حسين شهرستاني را نامزد كرده است و رايزني هايي به مدت سه روز ميان دو فراكسيون انجام شد، اما به نظر مي رسد كه مستقل ها و شهرستاني براي دستيابي به پست وزارت نفت فشار وارد كردند كه سبب عقب نشيني حزب فضيلت از رايزني ها شد.



وي افزود: ما معتقديم كه حزب فضيلت طرف مهمي از ائتلاف عراق يكپارچه است و نقش موثري دارد و شركت آن يك نياز است و اينكه خارج از تركيب دولت باشد، خوب نيست.

اين منبع تاكيد كرد كه مالكي تصميم دارد تا تركيب دولت را تا دو روز آينده اعلام كند و هيچ مشكل يا موانع ديگري در اين زمينه وجود ندارد.



وي درباره شايعه اينكه مالكي خود تصدي وزارت كشورو دفاع را به صورت موقت برعهده خواهد گرفت، گفت: اين راه حل به عنوان يك ايده ميانه مطرح است تا زماني كه طرفهاي سياسي درباره دو شخص مستقل براي تصدي اين دو وزارتخانه به توافق نرسند،مالكي تصدي اين دو پست را به عهده بگيرد، زيرا اوضاع پيچيده تسريع در تشكيل دولت را ضروري كرده است.



اين در حالي است كه عقب نشيني حزب فضيلت از رايزني ها سبب آن شد تا حيدرالعبادي سخنگوي حزب الدعوه به رياست ابراهيم الجعفري اعلام كند كه اين مسئله گامي در جهت موفقيت روند سياسي به شمار نمي رود.