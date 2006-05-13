همه بايد از تيم ملي فوتبال حمايت كنيم

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايت فدراسيون فوتبال، دكتر محمدباقرقاليباف ضمن انتقاد ازموضع گيريهاي برخي از مسئولان در قبال تيم ملي با بيان مطلب فوق گفت: هم اكنون وظيفه ملي همه ما حمايت همه جانبه ازتيم ملي فوتبال كشورمان است تا اين تيم بتواند درجام جهاني هم نتايج خوبي كسب كند وباعث خوشحالي مردم شود.

شهردارتهران ازبرپايي نمايشگاه جام جهاني درجشنواره مطبوعات اين نمايشگاه توسط فدراسيون فوتبال كه با همكاري شهرداري تهران صورت گرفت، ابرازخرسندي كرد و براي تيم ملي كشورمان درمسابقات جام جهاني آرزوي موفقيت نمود.

دكتر قاليباف از زمان تصدي پست شهرداري تهران، حمايتهاي قابل ملاحظه اي از تيم ملي كشورمان به عمل آورده است. هم اكنون نيز ساخت 500 زمين چمن مصنوعي درسطح شهر تهران در دستوركار ايشان است كه تاكنون دهها زمين آن به بهره برداري رسيده وتا پايان سال جاري قرار است همه اين زمينهاي چمن به بهره برداري برسد.