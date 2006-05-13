هنر ديني زندگي انسان را متحول مي كند

استاد احمد خليلي يكي از پيشكسوتان نقاشي قهوه خانه اي در گفتگو با خبرنگار"مهر" با اشاره به اهميت مذهب در دنياي معاصر گفت: هنر ديني و نقاشيهاي مذهبي، خاص دوران معاصر نيست، هر چند بشر در عصر حاضر بيشتر به اهميت دين و باورهاي مذهبي پي برده و نقش آن را در آرامش دروني انسانها دريافته است اما هنرمندان از سالها پيش با توجه به اعتقادات ديني خود به خلق آثار ديني پرداخته اند.



وي افزود: هنرمندان در همه جاي دنيا به تصويركردن شمايلها و نقاشيهاي مذهبي روي آورده اند، بدون آنكه از نهاد يا سازماني سفارش بگيرند و يا بدانند آنچه پديد مي آورند در رده هنر ديني جاي مي گيرد.



خالق "خيمه گاه" در يكي از ويژگيهاي هنر ديني را تلطيف روحيه مخاطب و نزديك كردن او به سرشت حقيقي خود عنوان كرد و گفت: تنها كساني مي توانند چنين حالتي را در مخاطب ايجاد كنند كه خود به آن درجه از خلوص و معرفت رسيده باشند، چرا كه هر چه از دل برآيد لاجرم بر دل مي نشيند.



وي در ادامه گفت: گاهي از هنرمندان دعوت مي كنند كه فلان موضوع را به تصوير بكشند، بي خبر از اينكه تا هنرمند عاشق و ديندار نباشد، نمي تواند مفاهيم ديني را تصوير كند.



خليلي دليل تصوير كردن چهره ائمه در نقاشي قهوه خانه اي را تنها خلوص و سادگي نقاشان اين سبك اعلام كرد و افزود: زماني محمد مدبر مفهومي مذهبي را نقاشي مي كرد يا واقعه كربلا و حوادث صدر اسلام را با وضو كار مي كرد و تمام مدت اشك مي ريخت اما امروز اين پاكي و صفا در كمتر هنرمندي به چشم مي خورد.