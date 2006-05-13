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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۸:۲۸

عضو هيات مديره انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس:

هنر فاخر تئاتر مي‌تواند عرصه بيان مقاومت مردم در جنگ تحميلي باشد

هنر فاخر تئاتر مي‌تواند عرصه بيان مقاومت مردم در جنگ تحميلي باشد

با توجه به گذشت نزديك به دو دهه از پايان جنگ تحميلي، ما اكنون مي‌‏توانيم به صورت تحليلي و مطالعاتي به ابعاد جنگ و وجوه مختلف آن بپردازيم و اين امر مي‌‏تواند از طريق هنر فاخر تئاتر و با شيوه تحقيق و پژوهش صورت گيرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مجيد رجبي معمار در گفتگو با ستاد خبري سومين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت گفت: "جنگ در كشور ما خاطرات فراواني به جا گذاشته، در بين سربازان، فرماندهان و خانواده‌‏ها كنش‌‏ها و واكنش‌‏ها و آثار و تبعات فراوان سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشورمان داشته است."

مدير شبكه پنجم سيما ادامه داد: "جنگ ما با پيروزي‌‏هاي بزرگ ظاهري و حتي ناكامي‌هايي رو به رو بود كه هر كدام مي‌‏تواند به صورت جداگانه موضوعات خوبي براي هنرمندان تئاتر باشد كه اين رويداد مهم تاريخي را به تصوير كشند."

رجبي معمار اضافه كرد: "هيچ‌‏گاه تاريخ بشر بدون جنگ نبوده و جنگ يك واقعيت تلخ بشري ا‌‏ست كه همواره بين دو خانواده يا دو قبيله يا دو سرزمين و ملت به دلايل مختلف وجود داشته است، همين امر سبب شده در فرهنگ‌‏هاي مختلف با جنگ‌ برخوردهاي مختلفي داشته باشند و در هنر تئاتر هم اين برخوردها مشاهده مي‌شود."

مدير شبكه تهران تصريح كرد: "با مطالعه در تاريخ، ادبيات و فرهنگ يونان، اعراب و ايرانيان قديم مشاهده مي‌‏كنيم كه همواره بخش مهمي از شعر و فرهنگ ادبي آنها مربوط به جنگ بوده و بسياري از قله‌‏هاي برجسته ادبيات و هنر جهان به واسطه جنگ شكل گرفته است، با تحقيق و پژوهش در ادبيات نمايشي و تئاتر جنگي كشورهاي ديگر مي‌‏توان به نتايج خوبي دست يافت كه در تئاتر مقاومت كشور خودمان مورد استفاده قرار بگيرد. هنر تئاتر دفاع مقدس از گونه‌‏هاي مهم تئاتر كشورمان است كه به واسطه امر دفاع مقدس شكل گرفته و بخش برجسته‌‏اي از تاريخ ايران و مقاومت ايرانيان را بيان مي‌‏دارد."

عضو هيات مديره انجمن تئاتر دفاع مقدس خاطر نشان ساخت: "ملت غيور ايران از آزمون تاريخي جنگ تحميلي سربلند بيرون آمدند و حماسه‌‏اي جاودان خلق كردند و هنر تئاتر به عنوان مادر هنرها و هنري فاخر بايد در اين عرصه فعال باشد و به انعكاس اين بخش مهم از تاريخ سرزمين و ملت ايران بپردازد، در اين عرصه پژوهش نقش تعيين‌‏كننده‌‏اي خواهد داشت تا با بهره‌‏گيري از تجربيات خودمان و همچنين تحليل يافته‌‏هاي پژوهشي ساير ملل آثار مهمي در وادي تئاتر مقاومت خلق گردد."

مدير شبكه تهران در خصوص چشم انداز سومين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت اظهار داشت: "مجموعه تلاش‌‏هاي يازده دوره برگزاري جشنواره تئاتر دفاع مقدس در طول سال‌‏ها و همچنين اردوهاي بازديد از مناطق جنگي توسط هنرمندان كه آخرين اردوي آن اسفند گذشته برگزار شد و همينطور فعاليت فراوان هنرمندان در وادي تئاتر دفاع مقدس سبب شده كه نياز به پژوهش در وادي تئاتر مقاومت داشته باشيم."

رجبي معمار افزود: "سومين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت به دليل برگزاري در دانشگاه تهران فضايي آكادميك و علمي خواهد داشت كه در آن چهره‌‏هاي دانشگاه شركت خواهند كرد و اين امر در جلب توجه كارگردانان، نمايشنامه نويسان و ‏بازيگران عرصه تئاتر مقاومت قطعا مفيد خواهد بود."

سومين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت اول خرداد در تالار شهيد آويني دانشگاه تهران به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس برگزار مي‌شود.

کد مطلب 325475

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