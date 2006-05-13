به گزارش خبرگزاري "مهر"، مجيد رجبي معمار در گفتگو با ستاد خبري سومين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت گفت: "جنگ در كشور ما خاطرات فراواني به جا گذاشته، در بين سربازان، فرماندهان و خانواده‌‏ها كنش‌‏ها و واكنش‌‏ها و آثار و تبعات فراوان سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشورمان داشته است."



مدير شبكه پنجم سيما ادامه داد: "جنگ ما با پيروزي‌‏هاي بزرگ ظاهري و حتي ناكامي‌هايي رو به رو بود كه هر كدام مي‌‏تواند به صورت جداگانه موضوعات خوبي براي هنرمندان تئاتر باشد كه اين رويداد مهم تاريخي را به تصوير كشند."

رجبي معمار اضافه كرد: "هيچ‌‏گاه تاريخ بشر بدون جنگ نبوده و جنگ يك واقعيت تلخ بشري ا‌‏ست كه همواره بين دو خانواده يا دو قبيله يا دو سرزمين و ملت به دلايل مختلف وجود داشته است، همين امر سبب شده در فرهنگ‌‏هاي مختلف با جنگ‌ برخوردهاي مختلفي داشته باشند و در هنر تئاتر هم اين برخوردها مشاهده مي‌شود."



مدير شبكه تهران تصريح كرد: "با مطالعه در تاريخ، ادبيات و فرهنگ يونان، اعراب و ايرانيان قديم مشاهده مي‌‏كنيم كه همواره بخش مهمي از شعر و فرهنگ ادبي آنها مربوط به جنگ بوده و بسياري از قله‌‏هاي برجسته ادبيات و هنر جهان به واسطه جنگ شكل گرفته است، با تحقيق و پژوهش در ادبيات نمايشي و تئاتر جنگي كشورهاي ديگر مي‌‏توان به نتايج خوبي دست يافت كه در تئاتر مقاومت كشور خودمان مورد استفاده قرار بگيرد. هنر تئاتر دفاع مقدس از گونه‌‏هاي مهم تئاتر كشورمان است كه به واسطه امر دفاع مقدس شكل گرفته و بخش برجسته‌‏اي از تاريخ ايران و مقاومت ايرانيان را بيان مي‌‏دارد."



عضو هيات مديره انجمن تئاتر دفاع مقدس خاطر نشان ساخت: "ملت غيور ايران از آزمون تاريخي جنگ تحميلي سربلند بيرون آمدند و حماسه‌‏اي جاودان خلق كردند و هنر تئاتر به عنوان مادر هنرها و هنري فاخر بايد در اين عرصه فعال باشد و به انعكاس اين بخش مهم از تاريخ سرزمين و ملت ايران بپردازد، در اين عرصه پژوهش نقش تعيين‌‏كننده‌‏اي خواهد داشت تا با بهره‌‏گيري از تجربيات خودمان و همچنين تحليل يافته‌‏هاي پژوهشي ساير ملل آثار مهمي در وادي تئاتر مقاومت خلق گردد."



مدير شبكه تهران در خصوص چشم انداز سومين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت اظهار داشت: "مجموعه تلاش‌‏هاي يازده دوره برگزاري جشنواره تئاتر دفاع مقدس در طول سال‌‏ها و همچنين اردوهاي بازديد از مناطق جنگي توسط هنرمندان كه آخرين اردوي آن اسفند گذشته برگزار شد و همينطور فعاليت فراوان هنرمندان در وادي تئاتر دفاع مقدس سبب شده كه نياز به پژوهش در وادي تئاتر مقاومت داشته باشيم."



رجبي معمار افزود: "سومين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت به دليل برگزاري در دانشگاه تهران فضايي آكادميك و علمي خواهد داشت كه در آن چهره‌‏هاي دانشگاه شركت خواهند كرد و اين امر در جلب توجه كارگردانان، نمايشنامه نويسان و ‏بازيگران عرصه تئاتر مقاومت قطعا مفيد خواهد بود."



سومين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت اول خرداد در تالار شهيد آويني دانشگاه تهران به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس برگزار مي‌شود.